4 trucs que vous ne savez pas sur le «Diable s'habille en Prada»

Vidéo: watson

4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte

En 2006 sortait un futur monument du cinéma pop culture: Le Diable s’habille en Prada. Mais saviez-vous que l’envers du décor réserve autant de rebondissements que le scénario du film? On vous révèle les 4 anecdotes les plus savoureuses sur l’univers impitoyable de Miranda Priestly.

Plus de «Divertissement»

En ce moment, tous les regards sont braqués sur le tournage du deuxième volet du Diable s’habille en Prada, qui a débuté le 21 juillet à New York. Invités surprise, looks et outfits revisités: les spéculations et avis vont déjà bon train. L’occasion de jeter un coup d’oeil dans le rétroviseur, en nous replongeant dans les coulisses du premier film.

Ce que vous avez vu à l’écran à l’époque n’est qu’une partie de l’histoire. Entre des scènes qui ne se sont pas vraiment déroulées là où on le pense, des acteurs qui ont hésité à accepter leur rôle, et un budget costume colossal, l’envers du décor pourrait presque rivaliser avec la fiction.

Ces petites histoires cachées pourraient bien vous faire considérer Le Diable s’habille en Prada avec un regard tout neuf avant la sortie du prochain volet, prévu pour le 1er Mai 2026.

Les coulisses de tournage c'est par ici 👇