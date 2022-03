Un premier baiser homosexuel dans le prochain Pixar

Le personnel est également en colère face à la non-réaction de l’entreprise au projet de loi qui interdit les enseignants des écoles publiques en Floride de parler des questions d’identité de genre et d’orientation sexuelle avec leurs élèves. Le CEO de Disney, Bob Chapek , a voulu calmer le jeu en annonçant un don de 5 millions de dollars à des groupes LGBT. Fail total. L’association Human Rights Campaign (HRC), plus grande organisation américaine de défense de la communauté LGTB, a indiqué qu’elle refuserait le don tant que l’entreprise n’agirait pas pour empêcher d’autres projets de textes semblables à celui de la Floride «de devenir des lois dangereuses».

Chers automobilistes, bienvenue dans le monde des transports publics

Le prix de l'essence s'envole en Suisse. On a franchi les 2 francs le litre, et il est fort possible que ça continue d'augmenter dans les prochaines semaines. Pour cette raison, de plus en plus d'automobilistes se demandent s'il ne faut finalement pas se lier d'amitié avec les transports en commun.