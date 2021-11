Et l'ecstasy la plus puissante du monde est...

Il s'agit d'une Blue Punisher et elle a été trouvée dans un club à Manchester. Elle contient cinq fois plus de MDMA qu'une ecsta standard.

Elles sont bleues, elles ont une forme de diamant et elles ont une tête de mort gravée. On les appelle les Blue Punisher. Un lot de ce type de taz a été trouvé dans plusieurs boîtes de nuit de Manchester et a été testé la semaine dernière par le laboratoire d'analyse des drogues Mandrake, basé à l'Université de Manchester.

Elles contenaient chacune 477 mg de MDMA, soit quatre à cinq fois la dose habituelle que l'on trouve dans les pilules d'ecstasy. Un aller simple pour Pluton. Ces pilules pesaient 650 mg, ce qui est «nettement plus lourd que la normale», selon le laboratoire.

Les scientifiques ne sont pas allés à la chasse à l'ecstasy, c'est un lot entier que les videurs de plusieurs clubs de Manchester ont saisi.

Les Blue Punisher, qui présentent le logo du crâne de l'anti-héros de Marvel, le Punisher, sont connues dans le milieu des fêtards comme le loup blanc. Elles contiennent souvent de fortes quantités de MDMA. En 2018, des versions extra fortes de ces pilules contenant 250 mg et 300 mg ont été trouvées dans des festivals à Bristol et en Cornouailles.

Le Punisher de la série, c'est lui

Mais selon plusieurs experts interrogés par Vice, les pilules de 477 mg trouvées à Manchester étaient probablement les plus puissantes jamais enregistrées.

«C'est un nouveau record mondial. On ne peut pas exclure qu'une pilule plus forte n'ait jamais été fabriquée, mais parmi toutes les pilules testées, celles de plus de 400 mg peuvent se compter sur les doigts d'une main», explique au média l'expert en analyse de drogues Guy Jones de Reagent Tests UK.

Quand tu prends une Blue Punisher

imgflip/watson

Fiona Measham, titulaire de la chaire de criminologie à l'Université de Liverpool et directrice de l'ONG de dépistage des drogues The Loop, pense qu'il s'agit plus d'une erreur que d'une intention. «Peut-être que le boss est allé déjeuner et que le stagiaire a été laissé en charge de la presse à pilules et s'est trompé dans la consistance. Les variations de largeur de ce lot suggèrent un pressage amateur».

En parlant de club...

Et elle, elle passe de bonnes soirées?

Vidéo: watson

Après un sujet fort en MDMA, voici des culs de hamsters