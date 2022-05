«Dubai Porta Potty», la folle rumeur qui dégoûte les réseaux sociaux

Plusieurs influenceuses françaises installées dans l'Emirat sont accusées d'être des escortes scatophiles pour des hommes très riches à Dubaï.

Voici la recette d'une folle rumeur: postez une vidéo immonde sur Twitter, créez un hashtag «putassié», impliquez-y des influenceuses à Dubaï et vous avez un gros scandale parti de rien. Le #DubaiPortaPotty (qui signifie toilettes mobiles en français) est l'un des sujets les plus commentés de la semaine sur les réseaux sociaux.

Attention, ceci est un message de prévention pour les apopatophobes, car on va parler caca. Qu'est-ce que le Porta Potty? Eh bien il s'agirait d'une pratique sexuelle en vogue à Dubaï. De riches hommes paieraient des fortunes pour pouvoir déféquer dans la bouche de femmes. Et pour que le plaisir soit plus grand, ils prendraient des laxatifs.

La vidéo irregardable

Pour «preuve», une vidéo tourne depuis le début de la semaine sur Twitter. On y voit un homme prenant plaisir à faire popo dans la bouche d'une femme. C'est pas très agréable à regarder. C'est même carrément difficile d'aller jusqu'au bout. Je ne vais pas la mettre dans cet article, je vous laisse la chercher comme des grands... sur le Dark Net (ou sur Twitter, où elle est disponible).

C'est juste une photo, ne cliquez pas frénétiquement. Image: twitter

On ne sait pas si cette vidéo a véritablement été tournée à Dubaï ou même si elle est actuelle. De plus, les pratiques sexuelles scatophiles n'ont rien de nouveau. On se souvient tous de «2 Girls 1 Cup»... la belle époque. Mais cette dernière est accompagnée du fameux hashtag, la rendant virale.

Pour en rajouter une couche, des blogueurs et youtubeurs accusent des influenceuses vivant à Dubaï, stars de la télé-réalité française de participer à ce business scatophile. Ils ont utilisé leurs photos Instagram en couverture de leurs vidéos YouTube. Aqababe, un youtubeur français passionné de télé-réalité est allé plus loin en dévoilant une liste des personnalités concernées.

Parmi elles, Milla Jasmine. La candidate de l'émission Les Marseillais a réfuté les accusations et affirme via Instagram avoir lancé «plusieurs procédures contre les personnes qui contribuent à salir [sa] réputation».

Les sœurs El Himer Marine et Océane sont également sorties du silence: «Depuis quelques jours, mon nom et celui de ma sœur sont associés à tord à des rumeurs mensongères, diffamatoires et totalement abjectes. (…) Au départ, j’ai essayé de dédramatiser la chose, en me disant qu’il faut de tout pour faire un monde, (…) mais pour ne rien vous cacher, quand je pense à l’état de mes proches, de ma famille, de mes amis face à ces horreurs, (…) je me dis que je suis en droit de parler et de dire stop!!»

Maeva Ghennam, celle dont le cri traverse la vitesse du son, a déclaré, toujours sur Instagram: «J’ai vu des vidéos où la meuf se fait chier dessus, ça m'a dégoûtée» déclare l'influenceuse avant d’ajouter fièrement ne pas faire partie de la liste dévoilée par Aqababe: «Je n’ai pas besoin de sugar daddy, je peux me payer tout ce que je veux, tout ce que j’ai, je me le suis payé toute seule.»

