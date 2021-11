Les Real Housewives débarquent à Dubaï

La franchise de crêpage de chignon s’exporte pour la première fois hors des États-Unis. Cette saison au milieu du désert est prévue pour 2022.

Les Real Housewives de Dubaï risquent de faire passer celles de Beverly Hills pour des pauvres.

Une nouvelle brochette de femmes au foyer s’apprêtent à cracher du pognon par tous les trous, dans la ville de tous les superlatifs, j’ai nommé Dubaï. Andy Cohen, le producteur exécutif de la télé-réalité (qui est aussi le fouille-merde à la fin de chaque saison) a annoncé lundi 1er novembre au Today Show que la chaîne lançait «The Real Housewives of Dubaï» en 2022. Maeva Ghennam va avoir de la concurrence.

On ne connaît ni la date de diffusion, ni le casting, on ne sait pas non plus si cette saison sera diffusée sur Netflix comme c’est le cas pour d'autres variantes des Real Housewives. Andy Cohen, le Denis Brogniart du show, a déclaré lors de son émission matinale que la nouvelle saison «fera sauter le couvercle de toute la franchise.» Hâte de voir des femmes se taper dessus avec leur sac à main Chanel au Dubaï Mall.

Dubaï, sa végétation luxuriante, son climat clément et ses voitures discrètes...

