22 preuves hilarantes que la jeunesse est éternelle

Les ravages du temps nous rongent tous impitoyablement. Ou plutôt, presque tous. Car un petit groupe de personnes semble échapper miraculeusement au processus de vieillissement. Du moins en termes de comportement.

L'âge apporte son lot d'embûches. Un jour, on se réveille, et on ressent un pincement au cœur, les yeux se mettent à mal fonctionner, et l'on se rend compte qu'on a toujours mal au dos. Pendant ce temps, la nouvelle génération s'avance, balbutiant des mots dont le sens reste vaguement incompréhensible.

Mais tout ça, c'est un cliché. Il y a aussi des gens qui se sentent éternellement jeunes malgré leur âge. Voici 22 exemples de personnes dont l'âge n'est en réalité qu'un chiffre dérisoire. La preuve en GIFs et en images!

Il n'est jamais trop tard pour faire votre premier backflip!

Quand l'arbre vous bloque la vue sur le paysage que vous aimez tant:

Les montagnes russes ont une taille minimale, mais pas d'âge maximal ¯\_(ツ)_/¯

Quand après plus de 40 ans vous pensez connaître votre meilleur pote et pouvoir lui faire aveuglément confiance...

«Les jeunes ne savent plus comment gamer pour de vrai»

A un certain âge, nous ne nous soucions plus de ce que les autres pensent de nous.

Une répartition claire des rôles 👌

Le talent qu'on rêvait tous d'avoir à 16 ans.

La passion ne s'étiole pas avec l'âge.

Quand on n'a plus besoin de se demander si on va pouvoir supporter ce tatouage pour les prochaines quarante années...

Quand même les jeunets n'osent pas aller plus haut, ni faire plus fort...

Couple Goals:

Apprendre les dernières trends, c'est pour tout le monde!

Vieillir ne signifie pas qu'on a soudainement envie de prendre des cours d'art. Désolé, mais non.

Danser, c'est un peu comme faire du vélo...ça ne s'oublie jamais.

Quand grand-mère rentre un jour plus tôt et gâche votre fête à la maison:

L'amour se termine toujours avec des crevettes teppanyaki, noces d'or ou non.

Ce refrain de System of a Down vous prend au tripes, quel que soit votre âge.

Qui a dit que l'âge veut dire moins d'intimité?

Quiconque a un grand-père comme celui-là sera préparé pour la vie:

Notre génération, quand I Want it that Way sera joué au brunch des seniors en 2070:

C'est vraiment... impressionnant!

(jdk)