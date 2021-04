La Disaster Girl a 21 ans et elle a vendu son mème une fortune

A votre santé

Parce que l’eau ça rouille, testez les spas à la bière

En Belgique (where else?), deux spas à la bière ouvriront bientôt. En Suisse aussi, on peut houblonner son corps dans des bains de mousse.

Barboter dans un jacuzzi en bois rempli d'un mélange d'eau, de houblon, de levure et de bière blonde, le tout avec une mousse bien fraîche dans la main. N’est-ce pas la définition du paradis?

Merci mon Dieu, de tels endroits existent sur Terre et ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a dans les Balkans, en Allemagne et désormais à Bruxelles. Deux spas à bière, Good Beer Spa et Bath & Barley ouvriront prochainement, dès que le coronavirus arrêtera de nous gâcher la vie.

Cette information …