Il met en vente sa vidéo TikTok pour 500 000 francs sous forme de NFT



Image: capture d'écran youtube

Nathan Apodaca avait fait le buzz l'an dernier grâce à son clip feel good sur la chanson «Dreams». Elle est désormais en vente sous forme de Non-Fongible Token.

Vous ne vous souvenez probablement pas de son nom mais vous vous souvenez sûrement de sa tête. Nathan Apocada, aka Doggface, avait posté en septembre 2020 une vidéo de lui en train de descendre une autoroute en longboard, en buvant du jus de cranberry, tout en écoutant «Dreams» du groupe Fleetwood Mac. En quelques jours, il avait accumulé 29 millions de vues sur TikTok.

Aujourd’hui, Nathan Apocada continue de surfer sur son buzz en mettant aux enchères sa vidéo (l'originale, celle qu'il possède sur son téléphone) sous forme de jeton non fongible ou plus communément appelé NFT. C’est un type d’actif numérique qui permet de prouver l'authenticité d’une œuvre numérique unique. On peut les acheter avec des dollars mais aussi de la cryptomonnaie, comme l’ethereum, l’une des monnaies numériques les plus populaires.



Nathan Apocada a fixé le prix de départ de sa vidéo à 500 000 dollars (env. 500 000 francs). C’est pas bon marché quand on sait que le clip n'inclut pas la chanson «Dreams» et que le logo Ocean Spray de la bouteille de jus de canneberge est flouté pour des raisons de droits d’auteur.

Certains se demanderont également si cette vidéo peut être élevée au rang d'art numérique. Mais qu'est-ce que l'art? Une banane scotchée au mur, est-ce de l'art? Vous avez 4 heures...

L'art crypto a le vent en poupe

Au cours des derniers mois, les ventes de NFT dans la blockchain ont décollé: la chanteuse Grimes et femme d’Elon Musk, a gagné 5,8 millions de dollars en vendant des œuvres d'art crypto. C'est rien quand on pense que l’œuvre numérique de l’artiste Beeple a été vendue 69,3 millions de dollars par la maison d’enchères Christie’s. Oui, oui, on parle bel et bien de MP4.

