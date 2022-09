Imelda Staunton interprète la reine Elizabeth dans la cinquième saison de «The Crown». Image: netflix

Elizabeth II

La Reine est décédée et Netflix avait déjà tout prévu

Le plan «London Bridge», protocole à suivre lors du décès de la reine Elizabeth II, existe aussi chez les producteurs de la série The Crown. La saison 5 est attendue sur Netflix en novembre tandis qu'une sixième saison est déjà annoncée.

«London Bridge is down.» C'est le nom du protocole à suivre après que la reine Elizabeth a poussé son dernier soupir. Selon le plan, un coup de fil est organisé entre le secrétaire privé de la monarque et la nouvelle première ministre, Liz Truss, où l'annonce du décès est communiquée avec le nom de code London Bridge is down (London Bridge est à terre).

La série The Crown aussi a son propre protocole London Bridge, comme l'ont expliqué ses producteurs au New York Post: «Si nous sommes en plein tournage, celui-ci serait interrompu immédiatement, et ce pour au moins une semaine. Il y aurait également beaucoup de discussions sur le moment de la reprise du tournage...»

C'est l'actrice Imelda Staunton qui interprète la reine Elizabeth dans la cinquième saison, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre sur Netflix.

Une saison 6 a d'ores et déjà été annoncée. C'est Meg Bellamy, une actrice de 19 ans inconnue du grand public, qui a été choisie pour jouer le rôle de la Duchesse de Cambridge Kate Middleton.

Voici ce qu'il se passe si vous osez toucher la garde de la Reine:

Vidéo: watson

Les corgis, les chiens préférés de la reine Elizabeth II.