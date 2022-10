Elon Musk et Twitter, c'est «Je t'aime moi non plus»

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk commercialise des produits qui ressemblent à des blagues. En 2018, The Boring Company avait proposé une collection limitée de 20 000 lance-flammes afin de lever 10 millions de dollars pour ses tests de construction de tunnels. Il y a également eu la Teslaquila, qui était à la base une farce du 1er avril. Vendu 250 dollars, le produit était épuisé en quelques heures. Et moins de 24 heures après sa sortie, cette pièce de collection coûtait au minimum le double et au maximum le quadruple du prix original sur Ebay. Le parfum «Burnt Hair» vivra-t-il le même destin?

Et c'est pas une blague. Le flacon terriblement démodé coûte même 100 dollars (pas donné pour sentir le cochon rôti) et selon Elon, 10 000 bouteilles auraient déjà été vendues. Tremblez Firmenich!

On ne l'a pas senti (on n'a pas eu cette chance), mais ce parfum doit probablement dégager des notes de porc grillé, comme c'est le cas quand les cheveux brûlent. A moins que le nom n'ait rien à voir avec son bouquet, comme la bougie senteur vagin de Gwyneth Paltrow .

Le papa de Tesla l'a qualifié ironiquement de «fragrance la plus délicate sur Terre». «Burnt Hair», cheveux brûlés en français, est produit par The Boring Company, sa société de construction de tunnels créée en 2017 (cette phrase est lunaire).

«American Girl», le film avec Mila Kunis est-il tiré d'une histoire vraie?

Disponible sur Netflix depuis le 7 octobre, American Girl est un drame tiré d'un bestseller de Jessica Knoll qui raconte la vraie vie de l'auteure.

En démarrant American Girl, on pourrait croire qu'il s'agit d'une version longue de la série You: voix off du personnage principal, esprit torturé, faux-semblants, hallucinations morbides... Mais l'histoire est bien plus pertinente que celle d'un mec qui enferme ses victimes dans une boîte en verre.