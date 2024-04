20 photos que seuls les enfants nés dans les années 80 comprendront

Si je vous donne une cassette audio et un crayon et que vous savez quoi faire, ça signifie que vous êtes vieux. La génération Y née dans les années 1980 et 1990 a connu les cassettes audio, mais aussi les disquettes et les diapos. Si un ami avait une PlayStation dans sa chambre, ça signifiait qu'il pouvait regarder des DVD et ça, c'était la classe.

La page Facebook The Ultimate '80s rassemble les meilleurs posts liés à cette génération qui aime bien dire «Nous enfants, on n'était pas collé à notre iPhone.» C'est donc parti pour de la nostalgie!

Notre héros parti trop tôt💔

Les enfants d'aujourd'hui ne se rendent pas compte de l'effort que ça demandait.

Et dire qu'on fumait aussi à l'université...

Les enfants d'aujourd'hui ne sauraient pas prendre des notes avec ça.

«Tu peux passer ça à Mathilde?»

Quand on s'ennuyait.

Allez zou! Tous en voiture.

Mario ne nous a pas facilité la tâche.

Moi: Les enfants d'aujourd'hui passent trop de temps sur les ordis.

Moi en 1987 passant 3 jours à essayer de faire ce saut.



Les enfants d'aujourd'hui ne se rendent pas compte du temps qu'il fallait attendre pour voir ses photos.

Ces deux-là sont les Harry et Voldemort de l'enfance.

Ces cartes qui avaient déjà l'air vieilles à l'époque.

Les enfants d'aujourd'hui ne se rendent pas compte de la valeur de ce truc.

Les enfants d'aujourd'hui diraient: «Oh! Tu as l'icône enregistrer en 3D!»

Netflix dans les années 80-90.

Le but: ne pas mourir.

Si vous savez ce que c'est, alors vous êtes vraiment vieux.

La base.

Trop de temps à tuer.

Le mercredi après-midi.

Celui qui savait écrire avec ce truc était vachement doué.

