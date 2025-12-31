ciel clair-3°
Divertissement
Cinéma

Les vente d'Astérix en Lusitanie cartonnent

Astérix et Obélix débarquent au Portugal, le pays de la morue
Vantée pour sa qualité, l'histoire des deux fameux Gaulois se déroule cette fois-ci au Portugal.

«Astérix en Lusitanie» fait un carton

C'est le meilleur lancement de la mythique BD depuis 20 ans, explique son éditeur.
31.12.2025, 17:32

Depuis sa sortie, le 23 octobre, le dernier album d'Astérix, Astérix en Lusitanie, s'est vendu à 1,65 million d'exemplaires. Il s'agit du meilleur lancement pour la célèbre BD depuis 20 ans, a-t-on appris mercredi auprès de son éditeur.

Céleste Surugue, directeur-général des Editions Albert René (groupe Hachette), s'est félicité auprès de l'AFP:

«2025 a été une excellente année pour notre petit Gaulois»
C'est le meilleur «Astérix» depuis un demi-siècle

Selon les données de l'institut de référence GFK communiquées par l'éditeur et révélées par Ouest-France, Astérix en Lusitanie termine l'année en tête des ventes avec 1,65 million d'albums au 28 décembre, en hausse de 2,2% par rapport à l'album précédent, L'Iris blanc, sorti en 2023.

Les ventes de l'album, qui a bénéficié d'une forte promotion, ont dépassé les 100 000 par semaine en décembre à l'approche de Noël. Au total, elles sont au plus haut depuis 20 ans, rejoignant celles du 33e album, Le Ciel lui tombe sur la tête, publié en 2005. «Nous sommes très heureux. C'est une vraie satisfaction dans un marché de l'édition plutôt morose», a commenté Céleste Surugue.

Ce personnage de BD culte fête ses 50 ans avec une surprise

Il explique cette performance par «la qualité du travail des auteurs», le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad, mais aussi par «la popularité intacte de l'univers d'Astérix, auquel les Français sont très attachés».

Astérix en Lusitanie transporte Astérix et Obélix dans le Portugal antique, où ils viennent au secours de Lusitaniens qui combattent les Romains. Au Portugal, l'album s'est écoulé à 150 000 exemplaires contre 30 000 en moyenne pour les albums précédents. «Il s'agit du plus fort lancement d'un livre dans l'histoire du pays», selon Céleste Surugue.

Les ventes sont aussi en progression sur les marchés traditionnels d'Astérix, comme l'Allemagne ou l'Espagne. Le prochain album est attendu à l'automne 2027. En attendant, un film français d'animation, «Astérix: le royaume de Nubie», réalisé par Alexandre Heboyan, devrait sortir fin 2026.

Cette année sera en outre celle du centenaire de la naissance de René Goscinny, co-créateur de «l'irréductible Gaulois» avec Albert Uderzo. (ats/afp)

