Interdiction des sacs à dos pour les élèves à cause d'une arme à feu



Image: tiktok @sav.bag

Interdits de sac à dos, les élèves de ces écoles ne se laissent pas abattre

Plusieurs écoles aux Etats-Unis ont interdit les sacs à dos. Du coup, les élèves se débrouillent avec ce qu'ils ont chez eux. Certains ont même mis leurs livres de classe dans des poussettes pour poupée.

C’est à cause d’une histoire d'arme à feu. Récemment, quatre écoles de l'Etat d'Idaho ont interdit les sacs à dos après qu'un pistolet ait été trouvé dans celui d’une élève de 13 ans (les enfants sont vraiment merveilleux).

Du coup, quatre écoles de cet Etat du Nord-Ouest ont décidé de prendre le problème par la racine et d’interdire les sacs à dos. C'est un peu comme quand on interdit les jupes et les shorts dans une école en France pour éviter la provocation. Ça fait vraiment avancer le Schmilblic.

Les adolescents sont censés porter leurs livres et doivent les mettre dans leur casier. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Grâce aux vidéos TikTok postées par certains d'entre eux, on découvre des scènes lunaires qui montrent des jeunes portant leurs livres et leurs cahiers dans des chariots, des poussettes pour poupée ou encore des caddies. Certains sont allés chercher loin puisqu’ils sont venus avec des aquariums et des machines à pop-corn.

Le classique chariot, sûrement acheté le jour-même chez Walmart

tiktok @sav.bag

Une poussette pour jumeaux, histoire de séparer la géographie de l'histoire

tiktok @sav.bag

Le bon vieux caddie qui a fait ses preuves

tiktok @sav.bag

Dans la série jouets pour enfant, je demande le caddie Fisher Price

tiktok @sav.bag

Le même mais en rose

tiktok @sav.bag

C'est du propre!

tiktok @sav.bag

Balenciaga est déjà sur le coup pour en faire un sac de luxe à 8000 francs

tiktok @sav.bag

Nous avons un champion! Avec la machine à pop-corn

tiktok @sav.bag

Et cette autre avec un aquarium

tiktok @sav.bag

C'est bon, il a plié le game avec sa luge

tiktok @sav.bag

Les Etats-Unis, ce pays libre dans lequel on vient comme on est...

