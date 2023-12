La mort de Matthew Perry causée par une prise de kétamine. Keystone

Le décès de Matthew Perry lié à la prise de kétamine

Agé de 54 ans, Matthew Perry a été retrouvé inconscient le 28 octobre dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles. La mort de la star de «Friends» a été causée par «les effets aigus» d'une prise de kétamine.

La mort de l'acteur Matthew Perry, star de «Friends», a été causée par «les effets aigus» d'une prise de kétamine, a annoncé vendredi le médecin légiste du comté de Los Angeles. La kétamine est un anesthésiant parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes.

D'autres facteurs ont toutefois également contribué à sa mort, déterminée comme étant un «accident», a détaillé la même source: «noyade», «maladie coronarienne» et des «effets de la buprénorphine», un médicament utilisé pour traiter l'addiction aux opioïdes.

Agé de 54 ans, Matthew Perry a été retrouvé inconscient le 28 octobre par son assistant dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Celui qui incarnait «Chandler Bing» dans la série télévisée «Friends» luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.

65 séances de sevrage

Dans ses mémoires publiés l'année dernière, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars.

Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du côlon en 2018, allant jusqu'à affirmer un jour: «Je devrais être mort».

Lors d'une apparition à la télévision peu avant son décès, l'acteur avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété «tous les soirs» pendant le tournage de «Friends».

Véritable phénomène culturel, la série, diffusée entre 1994 et 2004, a marqué toute une génération de téléspectateurs. Elle raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler, à New York, émaillées de relations amoureuses, notamment entre Monica et Chandler et l'interminable saga entre Rachel et Ross. (tib/ats)