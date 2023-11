Black Friday: 12 GIFs et mèmes qui vont vous faire perdre foi en l'humanité

Faites-vous partie des courageux qui ont manqué de se faire piétiner à Manor en ce jour de Black Friday, pour acheter tout un tas de trucs (dont vous n'avez pas besoin) qui vous font de l'oeil du haut de leur étiquette «SALES, 10%»?

Quelle que soit la foule dans laquelle vous êtes noyés, dites-vous que ce ne sera jamais aussi chaotique que les scènes qui ont eu lieu aux Etats-Unis, où les clients sont prêts à tout pour ramener un bon deal à la maison. Ces quelques GIFs et images vous donnent un aperçu de l'ambiance dans les magasins en ce jour de chasse, et risquent de vous faire perdre le peu de foi qu'il vous restait en l'humanité.

La chasse est ouverte...

Image: imgur

Ce week-end aussi, il vaut mieux laisser son animal de compagnie à la maison...

Image: imgur

On applaudit les braves consommateurs.

Image: imgur

«Moi d'abord!»

Image: imgur

Au moins, on se rapproche en faisant du shopping ...

Image: imgur

... et comme ça, personne n'a froid.

Image: imgur

LE BON DEAL!

Image: imgur

Zombie tsunami:

Image: imgur

Au diable un nouveau cœur quand on peut avoir une nouvelle télé.

Image: imgur

Cela valait la peine d'avoir des acouphènes pour ça.

Image: imgur

Une fois de plus, ce sont les téléviseurs qui suscitent les passions.

Image: Imgur

Imaginez: vous arrivez au travail, et vous voyez ça:

Image: Imgur

Même les enfants ne sont plus à l'abri de Karen.

Image: imgur

On se quitte en mèmes?

Etats-Unis VS Canada. Et en Suisse, c'était comment? imgur

imgur

Mood: Mercredi...jeudi...Black Friday!

reddit

Ma famille et moi quand on planifie dans quels magasins on va se rendre durant le Black Friday.

