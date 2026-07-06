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Joey Chestnut remporte le 18e concours de mangeurs de hot-dogs

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Il a accompli un drôle d'exploit

L'américain Joey Chestnut remporte son 18e trophée au concours de mangeurs de hot-dogs de Coney Island, à New York.
06.07.2026, 15:0206.07.2026, 15:02

Chaque année depuis 1972, à Coney Island, dans la petite péninsule balnéaire au sud de Brooklyn, les New-Yorkais ont cette curieuse tradition qui consiste à s’enfiler un maximum de hot-dogs le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Pour la 18ᵉ fois, l’Américain Joey Chestnut a remporté le concours.

Ce quadragénaire a englouti 66 hot-dogs en dix minutes, loin devant la concurrence. Pat Bertoletti, son rival, n’a pas pu aller au-delà de 51 saucisses. D’après Fox News, le vainqueur du concours a avalé 28 hot-dogs en une minute. Selon les calculs du journal sportif Bleacher Report, la quantité de nourriture absorbée par le «légendaire» Joey Chestnut représente plus de 17 000 calories.

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Dans la compétition féminine, la championne en titre Miki Sudo a de nouveau remporté la victoire avec près de 39 hot-dogs, loin de son record de 51 établi en 2024. La vague de chaleur qui frappe actuellement les États-Unis n’y est pas pour rien.

«Il n’y a rien de plus américain que des hot-dogs le 4 juillet. Et vu combien Joey et Miki en ont mangé, ils doivent être les plus Américains de tous aujourd’hui»
Le journal TMZ

Près de 25 000 spectateurs ont assisté au concours Nathan's Hot Dog Eating Contest, sans compter le nombre de personnes derrière leur poste de télévision. (sbo)

Les images du concours 👇

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