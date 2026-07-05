Vous et l'équipe des mercenaires de Star Fox vont devoir sauver l'univers, rien que ça. Image: Nintendo

«Star Fox» fait un retour fracassant, mais il y a un bémol

«Star Fox», l’une des licences phares de Nintendo, est enfin de retour après dix ans d’absence sur la Nintendo Switch 2.

Igor Rodrigues Ramos / jvmag.ch

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Le 25 juin dernier est sorti en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le fameux remake de Star Fox. L’original était sorti initialement sur Super Nintendo, avant de se voir porter sur la génération suivante avec Star Fox 64. Est-ce que ce retour fait bel et bien honneur au jeu de notre enfance, mais en plus beau et plus narratif? Regardons cela ensemble.

L’histoire reste fidèle à l’original. Dans le système de Lylat, un certain James McCloud est envoyé avec l'équipe Star Fox par le général Pepper sur la planète Venom pour enquêter sur le terrible docteur Andross, qui a décidé de réduire la galaxie en compote. Suite à la trahison d'un des membre de l'équipe , James se sacrifie pour sauver un de ses camarades. Avant d’atterrir en urgence, il lui confie la mission de faire son rapport au général Pepper, et de s’occuper de son fils, Fox.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Et puisque le jeu s’appelle Star Fox et non pas Star James, nous allons évidemment contrôler l’emblématique renard. Il est accompagné de ses coéquipiers, que l’on peut dire assez inutiles puisqu’ils ne tuent pas grand monde et sont toujours en galère. A partir de là, Fox se lance dans ce combat contre Andross, à la fois pour sauver les miches de la galaxie, mais aussi pour en apprendre plus sur la mystérieuse disparition de son cher père.

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Un enrobage narratif réussi

Cette histoire est relativement basique, mais franchement, pour un rail shooter, ça fait carrément le taf. D’autant que le jeu débute par une cinématique qui vous plonge directement dans l’ambiance. On est ravi de voir que les aspects narratifs et les personnages sont plus poussés dans ce remake, notamment grâce à de magnifiques cinématiques et des dialogues réussis, entièrement doublés en français. Que ce soit pour vos yeux ou vos oreilles, c’est un petit régal, surtout quand on le compare à l’original.

Le but est d’aider le Général Pepper à défendre le système Lylat. Image: Nintendo

Le jeu brille également par son contenu additionnel sur l’univers en intégrant un visionneur holographique qui donne des informations détaillées sur les personnages, les lieux, les boss, et permet même de revoir les cinématiques.

Un remake un peu trop sage

Dès que l’on parcourt l’aventure, on se rend bien compte à quel point le jeu ne touche quasiment à rien. Ce sont les mêmes ennemis, les mêmes structures, les mêmes boss et les mêmes chemins secrets. Bref, c’est un remake pur et dur, et non pas une réinterprétation à la Final Fantasy VII Remake. Si votre objectif était de jouer à Star Fox en plus beau et plus fluide, vous allez être aux anges.

En revanche, on aurait pu attendre un peu plus de contenu pour la trame principale grâce aux capacités de la Switch 2.

Pour débloquer certains chemins alternatifs, il faut remplir certaines conditions comme ici: garder Falco en état et passer sous toutes les arches en pierre. Image: Nintendo

En ligne droite, faire le tour des différents chemins et secrets vous prendra entre 3 et 5 heures, ce qui est court, même si cela reste honorable pour le genre.

Pour tirer tout le sel de la campagne principale, il faut viser le scoring. Malheureusement, Nintendo a manqué une option essentielle puisque il est impossible de rejouer un niveau spécifique pour améliorer son score. Il faut obligatoirement se retaper toute l’aventure depuis le début. De même, l’intelligence artificielle des ennemis aurait mérité un coup de pinceau un peu plus moderne.

Nos héros forment un quatuor qui va se souder de plus en plus au fil de l’aventure. Image: Nintendo

Côté nouveautés techniques, le titre s’efforce d’exploiter les spécificités de la Switch 2. Le Gameshare est disponible et la caméra de la console est mise à contribution pour animer les avatars en temps réel selon nos propres mouvements de tête. En revanche, le nouveau mode de visée à la souris, qui passe le jeu en vue FPS, est beaucoup moins convaincant car il gâche la lisibilité globale. Je ne vous le recommande pas pour vos premiers runs.

Un multi décevant

C’est malheureusement là que le bât blesse. En théorie, on peut parcourir l’aventure principale à deux, mais pas en écran splitté. A la place, les développeurs ont choisi de confier les déplacements du vaisseau à un joueur et les tirs à l’autre. À moins de jouer avec un jeune enfant, l’intérêt est très limité et la coordination s’avère difficile. On aurait tellement aimé un vrai mode coopératif jusqu’à quatre joueurs sur le même écran pour s’entraider et compenser l’inutilité de nos compagnons virtuels.

Le jeu propose divers biomes et véhicules à piloter. Image: Nintendo

Le mode multijoueur classique, baptisé Mode Combat, propose quant à lui des affrontements en quatre contre quatre, que ce soit avec des bots, des joueurs en ligne ou via le Gameshare. C’est amusant le temps de quelques parties, mais le concept s’essouffle vite et tourne en rond car le plus rentable reste de foncer dans le tas pour éliminer un maximum d’ennemis. On est encore très loin de la rejouabilité infinie d’un Super Smash Bros. ou d’un Mario Kart.

À qui s’adresse ce Star Fox?

Ce remake s’adresse avant tout aux nostalgiques qui veulent revivre l’expérience de leur enfance sur une console moderne avec un confort visuel et technique optimal. Mais il s’adresse aussi aux nouveaux joueurs curieux de découvrir la licence après avoir croisé le personnage dans le film Super Mario Galaxy ou dans Super Smash Bros, les Amiibo de Fox, Falco et Wolf étant d’ailleurs compatibles avec le jeu.

Si la sauce prend, peut-être aurons-nous droit à un véritable nouvel épisode pensé de A à Z pour la Switch 2. En attendant, ce titre fait office de test et questionne sur l’avenir d’un autre remake très attendu sur la même console, à savoir The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Bien que les deux jeux partagent un historique similaire avec des versions N64 puis 3DS, la portée de Zelda est bien supérieure.

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Il y a fort à parier que Nintendo proposera pour Link une réinterprétation beaucoup plus ambitieuse qu’un simple ravalement de façade graphique. Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’un remake sage ou d’une refonte totale, Ocarina of Time se vendra, comme des petits pains.

Note générale: 7.5/10