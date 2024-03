Mais... pourquoi?

C'est le genre de choses qui n'arrivent d'habitude qu'en Floride, mais aussi parfois en Californie. Une vidéo montre une femme en tenue d'Eve attaquer des passants avant de tomber sur une personne armée d'une masse d'armes. (Oui, ça n'a aucun sens).

«Montjoie! Saint-Denis! Que trépasse si je faiblis!» On repense évidemment à cette scène du film Les Visiteurs devant cette séquence aussi absurde qu'anachronique.

Ces images proviennent du média américain TMZ, et montrent une femme marchant sur la rue piétonne bordant la plage de Venice Beach à Los Angeles. Une scène qui n'aurait rien d'inhabituel si cette femme n'était pas déséquilibrée au point de se balader nue et de s'attaquer aux passants. Si les badauds ont logiquement préféré la fuite, la nudiste a eu le malheur de s'en prendre à une femme bien déterminée à se défendre avec… une masse d'armes.

La séquence en question: Vidéo: watson

Les images montrent cette femme répliquer aux assauts de son attaquante dénudée avec un bâton muni de pointes. Après avoir tenté de la repousser avec des coups en l'air, elle lance son arme en direction de son adversaire, qui finit sur le sol. C'est alors qu'elle s'en saisit et s'attaque à nouveau à cette pauvre femme qui n'avait rien demandé. Celle-ci se saisit alors d'un autre bâton et la tournure des événements prend la forme d'une joute moyenâgeuse, avec un duel à l'arme blanche.

Des témoins ont raconté au média TMZ que l'altercation insensée s'est poursuivie pendant environ six minutes sans aucune réponse de la police, et que d'autres personnes ont également été abordées et menacées. (sbo)