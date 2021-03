Divertissement

Etats-Unis

Happy B-Day, les travaux! Cette femme leur a même fait un gâteau



Happy B-Day, les travaux! Cette femme leur a même fait un gâteau

Un an de chantier dans sa rue et toujours pas de résultat. Plutôt que de péter un câble et de mettre l'ouvrage à feu et à sang, une Américaine leur a fait un gâteau.

Pourquoi fêter l'anniversaire du petit Théo quand on peut fêter celui des travaux devant sa maison? Après une année de chantier, dont trois mois sans pouvoir accéder à sa maison en voiture, Natalie s'est fâchée. Mais sa colère a su rester douce et sucrée: elle a pris la forme d'un gâteau au chocolat avec glaçage au beurre de cacahuète.

À sa place, vous auriez: Vendu votre maison et mis le feu à la rue. 0% Fait un gâteau aussi. 0% Volé un bulldozer pour tout péter en accusant les voisins. 0% Fait un gâteau aussi mais avec un glaçage à la vanille. 0%

Sous son post Facebook, l'Américaine explique que, une semaine avant cette jolie fête, sa rue a même eu l'immense joie d'être creusée à deux mètres de profondeur. Un puits devant sa maison, encore une bonne raison de célébrer. 🥳

Si l'on en croit internet et la presse locale, il semblerait que La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, soit connue pour ses routes en piteux état.

Image: reddit

Par ailleurs, avant Natalie, d'autres habitants ont illustré la lenteur des travaux dans leurs quartiers, sur les réseaux sociaux. Comme cette personne dans cette chaise de camping qui semble attendre depuis bien longtemps. RIP petit ange. 👼

Et puis vous prendrez bien une dose de chats moches...

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Enfiler un coussin, c'est désormais possible grâce à Ikea Link zum Artikel «Les notes vocales, c'est un truc d'égoïste» Link zum Artikel Invasion de biquettes dans une ville du Pays de Galles Link zum Artikel Composez votre pizza et découvrez combien d'enfants vous aurez Link zum Artikel