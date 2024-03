images: getty, shutterstock, canvas, montage: watson

99 preuves que les Etats-Unis ont (presque) tout inventé

On adore le critiquer, mais beaucoup de machins qu'on utilise au boulot, à la maison et pour notre bon plaisir ont été inventés, brevetés ou popularisés au pays de l'Oncle Sam. Du pont suspendu au chasse-neige, en passant par le hip-hop, l'aspirine et Meghan Markle, à l'heure où les yeux du monde sont braqués sur l'élection présidentielle américaine, plongez dans cette liste vertigineuse.

C'est très ironique, mais le pays qui donne crânement l'impression d'avoir tout inventé n'est même pas à l'origine de son hymne national. Alors que le poète Francis Scott Key a bien écrit les paroles du fameux The Star-Spangled Banner, il est allé piocher la mélodie dans le XVIIIe siècle et un sombre club de musiciens amateurs basé à Londres. Véritable chanson à boire, glorifiant «le myrte de Vénus» et les tonneaux de vinasse, To Anacréon in Heaven, deviendra officiellement l'hymne américain le 3 mars 1931.

Voilà pour l'anecdote inutile.

Si les Etats-Unis ont effectivement inventé une flopée de trucs, de nombreuses idées reçues ont la vie dure. Le hot-dog? Raté, c'est allemand ou autrichien, puisque les villes de Francfort et de Vienne s'en disputent, encore aujourd'hui, la paternité. Il faut dire que leurs saucisses du même nom ont tout pour asseoir une certaine crédibilité. L'aviation motorisée? Encore raté. Ou presque. Bien qu'on attribue le premier vol officiel aux célèbres frères Wright, un étrange agriculteur néo-zélandais, baptisé Richard Pearse, aurait plané sur un peu plus de 300 mètres, plusieurs mois avant le premier essai des deux pionniers américains.

Et puis, comme le rappelle Business Insider, si Margaret Sanger a fondé le mouvement de contrôle des naissances à New York, la pilule contraceptive, elle, n'est pas née dans le même pays que Britney Spears, mais dans un laboratoire mexicain. Citons enfin l'ampoule électrique (ou à incandescence), qui fut stabilisée et commercialisée par l'homme d'affaires américain Thomas Edison, mais inventée par le physicien James Bowman Lindsay. A moins que ce ne soit le chimiste et bricoleur britannique Joseph Swan?

Vous l'aurez compris, dans le monde merveilleux des inventions, ça a toujours été un peu le bazar. Entre ceux qui ont eu l'idée, ceux qui ont fait les premiers tests, ceux qui ont amélioré le prototype, ceux qui ont déposé une demande de brevet avant tout le monde et ceux qui ont fini par populariser une bestiole abandonnée au fond d'un tiroir.

Sans oublier que... «Il est très intéressant de constater que beaucoup d’inventions ont été faites à deux ou à plusieurs reprises par différents inventeurs, chacun travaillant sans avoir connaissance des recherches de l’autre» William Ogburn et Dorothy Thomas, «qui ont publié en 1922, à la surprise générale, quelque 150 exemples de découvertes faites indépendamment par plusieurs personnes», nous rappelle Le Temps

Bref, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes en train de lire cet article, c'est bien parce que l'ordinateur et le téléphone portable ont été imaginés par des Américains. Les Etats-Unis vont-ils créer le premier président élu depuis une cellule de prison? Réponse le 5 novembre 2024.

Voici donc 99 trucs en provenance des Staaates: