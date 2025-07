Comment watson a découvert les meilleures chips de Suisse

Les chips, c'est une question de goût, d'émotions. Mais de façon empirique, peut-on désigner les meilleures? watson a cherché à répondre à cette question et voici notre classement.

Quand on vous dit qu'on a fait ça très sérieusement, on est très sérieux. La photo ci-dessous l'atteste. Oui, ceci est un corridor de chips dans la rédaction de watson à Zurich.

Image: obi/watson

On s'est donné les moyens et la méthode ultime pour ENFIN déterminer quelles sont les meilleures chips de Suisse.

Ce test comprend 44 sortes de chips. Il s'est déroulé de façon objective, clinique, le tout dans notre laboratoire privé. Par «laboratoire», on entend la rédaction de watson, pour le côté «clinique», on a réparti les chips en ligne plus ou moins droite sur une table. Puis, on les a «testées». On les a mangées, quoi.

On peut s'apercevoir que c'était très sérieux Image: obi/watson

La méthode

Seules des chips de pommes de terre classiques ont été testées. Pas de tortillas, donc. Pas de Pringles non plus ni de chips ondulées. Pas de chips au quinoa, au riz, aux pois chiches ou aux légumes. Même pas de chips de patate douce. Et pas de trucs soufflés aux cacahuètes, de nounours chips, de petits poissons croustillants ou autres en-cas du genre. Rien que des chips. (Ces fameuses «crisps» comme les appellent les Irlandais et les Britanniques.) Bref, vous avez compris le délire.

Du coup, avec les différents arômes disponibles, on en arrive à 44 variétés de différentes marques disponibles chez les grands distributeurs comme Aldi, Coop, Lidl ou Migros.

Des chips, il y en a un paquet (lol)

Les arômes testés:

Nature

Paprika

Sel et vinaigre

Autres

Les chips ont été réparties sur des assiettes jetables en bambou toutes identiques pour rendre ce test encore plus scientifique. Evidemment, nous avons caché les marques et chaque barquette possédait un numéro.

Image: obi/watson

Chaque variété de chips a été notée individuellement selon le système de notation scolaire suisse: de 1 (mauvais), en passant par 4 (suffisant), jusqu’à 6 (excellent).

Image: obi/watson

Pratiquement toute la rédaction de watson présente à Zurich a participé à la dégustation. Ils ont pu laisser des commentaires également. Une moyenne des notes a été calculée pour chaque type de chips, permettant d’établir un classement général.

Ce qu'on a constaté

Durant cette étude, on a remarqué les choses suivantes:

Les chips suscitent l'émotion! Rarement un sujet n’a déclenché des débats aussi passionnés et une participation aussi assidue. Tout le monde a un avis et on peut le dire, les chips nous concernent tous.

Les chips suscitent l'émotion! Rarement un sujet n’a déclenché des débats aussi passionnés et une participation aussi assidue. Tout le monde a un avis et on peut le dire, les chips nous concernent tous. Sans emballage, les avis changent. Lorsqu’on ignore la marque ou le type de chips dégustés, les évaluations peuvent être totalement différentes. Il n’était pas rare de voir quelqu’un noter des chips au cheddar comme «super bonnes» lors du test à l’aveugle… pour ensuite s’exclamer, en découvrant le paquet: «Beurk, je n’aime pas le cheddar.»

Les pseudo-experts ont été démasqués. Les sorties enthousiastes du genre: «Je reconnaîtrais mes chips préférées les yeux fermés!» se sont souvent révélées être du bullshit. Cela a été particulièrement flagrant chez les fans de la marque Zweifel. Leur capacité à identifier leur marque fétiche laissait franchement à désirer. De plus, la certitude que «les chips Paprika de Zweifel sont de toute façon les meilleures» a été sérieusement mise à mal par leurs propres évaluations.

Les pseudo-experts ont été démasqués. Les sorties enthousiastes du genre: «Je reconnaîtrais mes chips préférées les yeux fermés!» se sont souvent révélées être du bullshit. Cela a été particulièrement flagrant chez les fans de la marque Zweifel. Leur capacité à identifier leur marque fétiche laissait franchement à désirer. De plus, la certitude que «les chips Paprika de Zweifel sont de toute façon les meilleures» a été sérieusement mise à mal par leurs propres évaluations. Ce sont les sel & vinaigre qui ont obtenu les meilleures notes moyennes, surpassant ainsi les saveurs plus classiques, comme Paprika ou Nature, aussi appelées Salées.

Ce sont les sel & vinaigre qui ont obtenu les meilleures notes moyennes, surpassant ainsi les saveurs plus classiques, comme Paprika ou Nature, aussi appelées Salées. Dans la catégorie «Autres», les avis se sont logiquement avérés beaucoup plus tranchés, car les préférences gustatives y jouent un rôle majeur. Certaines variétés ont reçu à la fois des de 6 et des 1, une polarisation que l'on n'a pas retrouvée dans les autres catégories.

Bon! Alors...

Les meilleures chips de Suisse

Le vainqueur toutes catégories...

... avec une notre moyenne de 4,94, est...

Quatre fois la note maximale de 6, trois fois un 5,5, et aucune note insuffisante. «Tout y est: pomme de terre, épices, croquant», peut-on lire dans un commentaire.

Le vainqueur, dans la catégorie «autres» est...

... avec une moyenne de 4,91:

Dans la catégorie salées...

... avec une note de 4,81:

Dans la catégorie Paprika...

... avec une moyenne de 4,74:

Le classement général avec les résultats détaillés:

Des mieux notées (4,9) aux moins bien notées (2,7), voici les 44 variétés de chips testées:

Keogh's sea sel et vinaigre

Note moyenne: 4,94

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 4

Commentaires:

«Goût artificiel, étrange»

«Tout y est: pomme de terre, épices, croquant»

Zweifel provençale Image: coop

Note moyenne: 4,91

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«Mythique»

«Nul, chiant, boring, prendre du poids ça devrait être marrant, au moins»



Zweifel sel & vinaigre

Note moyenne: 4,9

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«ÇA c'est des Zweifel!!»

«Non, t'as aucune idée.»



Tyrrells cheddar et ciboulette Image: coop, migros

Note moyenne: 4,81

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 2,5

Commentaires:

«Ça a l’air délicieux. Certes, c’est une marque bon marché, mais c’est quand même excellent»

«Là, on a prôné pour un minimum d'efforts»

Lay's salées Image: aldi, lidl

Note moyenne: 4,81

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 4

Commentaires:

«Pas mal»

«Nice!»

Migros sélection sel-vinaigre

Note moyenne: 4,74

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée:3,5

Commentaires:

«C'est le goût le plus proche de celui des Walker. Et donc c'est bon.»

«On apporte un petit plus au client. Génial»



Zweifel kezz extra crunchy paprika

Note moyenne: 4,74

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«La mâche est stable.»

«C'est des Zweifel Kezz?»



Snack day saveur sel & vinaigre Image: lidl

Note moyenne: 4,7

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 4

Commentaires:

«Je connais! C'est sûrement les Zweifel Sel & Vinaigre.»

«Ennuyant.»



Tyrrells simply sea salted

Note moyenne: 4,69

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 3,5

Commentaires:

«Pas déprimant.»

«Un joli croustillant!»

Snack Fun salées Image: aldi

Note moyenne: 4,67

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 3,5

Commentaires:

«De bonnes chips passe-partout!»

«Croustillantes, mais fades.»

Snack day salées Image: lidl

Note moyenne: 4,53

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 3,5

Commentaires:

«Fades»

«Belle épaisseur»



M-Classic Léger chips nature

Note moyenne: 4,51

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 3,5

Commentaires:

«Agréable en bouche, mais un peu fades»

«Fades, malheureusement»



Zweifel pain à l'ail Image: coop, migros

Note moyenne: 4,5

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2,5

Commentaires:

«Impossible à définir»

«Goût intense mais mortel.»

M-Budget nature

Note moyenne: 4,47

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«Bon mais assez gras.»

«Et le goût, il est où?»

«Zweifel?»



Farm chips nature Image: migros

Note moyenne: 4,44

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«On dirait un peu du sagex»

«Très bon goût de pomme de terre»



Tyrrells sel de mer et poivre noir Image: coop, migros

Note moyenne: 4,42

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Mmh du poivre!»

«Beurk! Tuez-moi celui qui a fait ça!»

Chio salées Image: aldi, lidl

Note moyenne: 4.41

Note la plus élevée: 5.5

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«Boooooring!»

«C'est top ça, on dirait des Zweifel»











M-Classic léger paprika

Note moyenne: 4,4

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«C'est de la poudre aux yeux»

«C'est très honnête»



Zweifel poulet Image: coop, migros

Note moyenne: 4,32

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«C'est du carton ou quoi?!»

«Beaucoup de promesses pour rien.»

Farm chips romarin Image: migros

Note moyenne: 4,26

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée:

Commentaires:

«Un goût de désodorisant pour toilettes»

«Indéfinissable»



Zweifel cractiv nature

Note moyenne: 4,23

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée:3,5

Commentaires:

«Booooooooring»

«Pas de quoi avoir honte»



M-Classic paprika

Note moyenne: 4,19

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Zweifel?»

«Des notes de curry.»



Keogh's crème aigre & trèfle Image: coop

Note moyenne: 4,17

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 2,5

Commentaires:

«Lourd»

«La course au gras»



Zweifel salées

Note moyenne:: 4,15



Note la plus élevée: 5,5



Note la moins élevée:2,5



Commentaires:

«Salées avec un grand S»

«Lay's?»

Zweifel cractiv paprika

Note moyenne: 4,12

Note la plus élevée: 5,25

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Ça a le goût de rien. Ça me rendrait triste, mais ce sont des Zweifel?»

«Des chips communes, ça doit être des Zweifel.»



Snack day paprika Image: lidl

Note moyenne: 4,05

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Belle couleur, mais un goût de barbecue trop prononcé (fumé)»

«Il y a du sucre dedans?»



M-Classic nature

Note moyenne: 4,03

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Beurk ! Comme une gorgée d’eau tiède.»

«Légère odeur de chlore.»



Snack Fun paprika Image: aldi

Note moyenne: 4,02

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée: 3

Commentaires:

«Addictif. Pas mal mais vraiment bon marché»

«Non, non, non!»



Tyrrells sel & vinaigre de cidre

Note moyenne: 4,01

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 2,5

Commentaires:

«Bel aspect, mais le goût est horrible»

«Il y a de la banane là-dedans»

«Tyrrells! Les meilleures!»



Prix garantie paprika

Note moyenne: 3,99

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Pas très fort en goût»

«Paprika fumé = bon»



M-Budget paprika

Note moyenne: 3,97

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2,5

Commentaires:

«Pourquoi est-ce que ça un goût de sueur?»

«Elles ont l'air fades, et elles le sont.»



Keogh's sel marin

Note moyenne: 3,88

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Beurk! Gras et trop salé»

«Savoureux»



Zweifel bio salées

Note moyenne: 3,85

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Pas assez salées»

«Très basiques»



Zweifel paprika

Note moyenne: 3,82

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée:1,5

Commentaires:

«Pommadeux»

«Un arrière-goût de poisson. Etrange»

«Carton»



Fairfields farm sweet chilli

Note moyenne: 3,81

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«Goût intéressant, on dirait un arôme spéculos.»

«Cannelle? Indien?»

«Trop épicé! Ça m'enlève le goût.»

Lay's ognions et crème aigre Image: lidl

Note moyenne: 3,78

Note la plus élevée: 4,5

Note la moins élevée: 2,5

Commentaires:

«Euh... il est où le goût?»

«Ça a le goût de sauce à salade. Non merci!»

Migros bio nature

Note moyenne: 3.38

Note la plus élevée: 4,5

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«Croustillant, mais le goût n'y est pas.»

«Pas de sel»



Fine food truffe

Note moyenne: 3,36

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Pas une bonne huile de truffe.»

«Elles ont un petit quelque chose.»



Chio paprika Image: aldi, lidl

Note moyenne: 3,26

Note la plus élevée: 4,5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Le goût est bon, mais la consistance, ce n'est pas ça»

«Trop salé.»

Fairfields farm sel & vinaigre de cidre

Note moyenne: 3,22

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée: 2

Commentaires:

«Pfuuh!»

«Une non-chips»



Migros bio paprika

Note moyenne: 3,18

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«Trop sucré! Beuuuurk!»

«Un goût bien triste»



Tyrrells paprika fumé

Note moyenne: 3,17

Note la plus élevée: 5,5

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«Les épices sont super bizarres!»

«Dégeu, le curry ça n'a rien à voir avec le paprika»



Snack Funall natural paprika Image: aldi

Note moyenne: 3

Note la plus élevée: 5

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«Ketchup»

«Trop dur et tomaté. Bouh.»

Gourmet Finest Cuisine Käse Formaggio Image: aldi

Note moyenne: 2,71

Note la plus élevée: 6

Note la moins élevée: 1

Commentaires:

«CHEESE F*CK YEAH.»

«Cheddar bon marché avec une note de vomi»



Voilà le constat. Si l’on se base uniquement sur le goût, en mettant de côté tous les facteurs psychologiques comme le design du produit, l’image de marque, le prix ou l’origine, alors les Zweifel paprika bien suisses et grand public s’en sortent étonnamment mal.

Ce sont les variétés de chips plus audacieuses et riches en goût qui séduisent le plus, qu’il s’agisse de chips artisanales irlandaises ou d’une relique culinaire des années 1970 comme les chips à la provençale.

