Voici les chances qu'à la Suisse de gagner l'Eurovision

Nemo, artiste biennois, est un des favori pour l'Eurovision 2024 à Malmö. La Suisse a gagné deux fois, mais a souvent échoué. Voici l'histoire des réussites et des échecs et les graphes incontournables.

Avec son titre The Code, l'artiste biennois Nemo fait figure de favori au 68ᵉ concours Eurovision de la chanson, dont la finale aura lieu à Malmö. La Suisse a remporté la compétition à deux reprises, mais n'a souvent même pas atteint la finale.

La période faste, quand la Suisse flambait

C'est l'Argovienne Lys Assia (1924-2018) qui a remporté avec «Refrain» le premier concours Eurovision de la chanson, qui s'est déroulé à Lugano en 1956. Mais à l'époque, la concurrence était nettement moins importante, avec seulement sept pays participants.

La Suissesse a également représenté le pays lors des deux éditions suivantes. Elle s'est classée deuxième en 1958 aux Pays-Bas avec la chanson Giorgio. Elle voulait à nouveau se représenter, en 2012, mais elle ne s'est pas imposée lors de la présélection. A sa place, le duo de frères Sinplus a représenté la Suisse à Bakou, mais n'a pas réussi à se qualifier pour la finale.

Lys Assia est la seule Suissesse à avoir remporté l'Eurovision, ici le 29 avril 1960 à Zurich. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Lys Assia est à ce jour la seule Suissesse à avoir remporté le grand prix. La deuxième victoire suisse a été assurée par la Québécoise Céline Dion en 1988, avec le titre Ne partez pas sans moi. La Suisse a devancé l'Angleterre d'un point lors de la 33ᵉ édition du concours à Dublin. Les paroles de la chanson ont été écrites par la grande dame de la musique populaire suisse Nella Martinetti.

Quand la Suisse touchait le fond

Si tout s'est bien passé en 2019 avec la quatrième place du Bernois Luca Hänni et, en 2021, avec la troisième place du Fribourgeois Gjon's Tears, la Suisse a connu une période de vaches maigres lors des années précédentes.

Entre 2007 et 2018, seuls la Bâloise Anna Rossinelli en 2011 et le Tessinois Sebalter en 2014 ont atteint la finale. Ils avaient respectivement terminé à la 25ᵉ et 13ᵉ place. En 2007, l'icône de l'eurodance DJ Bobo avait manqué la finale avec Vampires Are Alive, malgré son statut de favori.

Ses successeurs, le Tessinois Paolo Meneguzzi en 2008, le groupe de rock bâlois Lovebugs en 2009 et le chanteur saint-gallois Michael von der Heide en 2010 n'ont pas non plus réussi à se hisser en finale. Personne n'a réussi à briser la «malédiction» les années suivantes – et ce jusqu'en 2019.

La Suisse a touché le fond en 2004, lorsque Piero Esteriore a terminé dernier avec son titre «Celebrate», qui n'a pas obtenu le moindre point.

Voici les pays ayant le plus gagné l'Eurovision

Quelles sont les chances de victoire pour Nemo?

Au moment de sa nomination, l'artiste biennois Nemo se réjouissait:

«Je suis extrêmement impatient de tout ce qui va arriver»

La préparation à l'événement est intense, avait souligné le jeune talent. «La pression est là, elle est constante», avait ajouté le Biennois de 24 ans, ajoutant ne pas accorder une grande importance aux paris qui considèrent que sa chanson a de grandes chances de remporter la compétition.

Pourtant, ces derniers dressent un portrait des tendances en matière de vote. Et voici sur qui les parieurs ont misé cette année.

C'est ce samedi que Nemo défendra les couleurs de la Suisse lors de la finale du grand événement musical européen. Serra-t-il le digne successeur de Lys Assia? Verdict ce samedi. watson suivra ce moment avec attention, comme ces dernières années...

