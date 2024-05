La Liverpool Arena qui a accueilli l'Eurovision Song Contest l'année dernière. Image: keystone

On a des voisins sévères! Voici comment la Suisse est notée à l'Eurovision

Depuis 1975, ce sont les pays participants qui s'attribuent mutuellement des points au concours de l'Eurovision. On vous révèle, cartes à l'appui, qui sont les plus sévères – et les plus généreux.

La Suisse peut espérer remporter le concours Eurovision de la chanson pour la première fois depuis 1988 et pour la troisième fois de son histoire. Nemo, véritable talent musical âgé de 24 ans, part grand favori avec son titre The Code. Ses chances de figurer dans le top 10 s'élèvent à 44% et celles de gagner à 17%. Seul le groupe croate Baby Lasagna a plus de chance de remporter le concours avec 26%.

Pour que Nemo puisse monter sur la plus haute marche du podium, il aura besoin du soutien des autres nations candidates, d'abord en demi-finale, puis, espérons-le, en finale, ce samedi 11 mai. Et c'est justement là que le bât pourrait blesser: contrairement à de nombreux autres pays de la compétition, la Suisse ne peut pas compter sur des soutiens fidèles.

Même nos voisins ne votent pas régulièrement pour nous avec des scores élevés. Depuis l'introduction en 1975 du système des «douze points», la Suisse n'a obtenu en moyenne que 3,47 points de la part de l'Allemagne. La France lui en accorde 2,89 et l'Italie 2,92 points. Les Autrichiens nous aiment davantage, puisqu'ils nous ont tout de même offert 4,31 points en moyenne jusqu'à présent.

Sources Les données contiennent tous les points attribués lors des demi-finales et des finales des éditions de 1975 à 2023 (depuis 2004 / jury et télévote). Elles proviennent de Datagraver.

L'Autriche fait donc partie de nos plus grands fans. Seule l'ex-Yougoslavie nous a donné une note moyenne légèrement supérieure entre 1975 et 1992. A la troisième place, on retrouve deux pays du Benelux: le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ils sont suivis par les pays nordiques, la Finlande, le Danemark et l'Islande, ainsi que par l'Albanie et la Macédoine du Nord. L'Allemagne n'arrive qu'en 10e position.

Nos «best friends» de l'Eurovision

D'autres pays ont des «best friends». L'Azerbaïdjan et la Turquie, par exemple, se donnent chacune traditionnellement la note maximale de 12 points. La Grèce et Chypre, la Roumanie et la Moldavie ou l'Espagne et Andorre sont également toujours bien disposées l'une envers l'autre.

Les liens entre les pays nordiques que sont la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande sont un peu moins étroits, mais restent bien marqués. Au grand dam de la Suisse, le favori croate est nettement mieux soutenu par ses pays frontaliers que nous ne le sommes. Les Croates obtiennent en moyenne 8 points de la Bosnie-Herzégovine, 7,8 de la Slovénie et tout de même 7 de la Serbie.

Cependant, tous les pays n'ont pas la possibilité de s'évaluer entre eux. La Suisse pourra par exemple voter pour ses concurrents directs, comme le Danemark ou la Norvège, lors de la deuxième demi-finale du jeudi. En revanche, lors de la première demi-finale du mardi, la Suisse ne sera pas encore en lice et ne votera donc pas pour choisir les finalistes.

La diaspora commande

Et qui la Suisse soutient-elle le plus généreusement? Traditionnellement, les pays qui ont une grande diaspora chez nous. Avec 7,31 points en moyenne, la Serbie arrive en tête. Cette estime n'est pas réciproque: les Serbes ne nous accordent que 2,1 points en moyenne.

Nous apprécions en général les performances de l'Albanie, l'Italie, le Portugal, la Bosnie et la Turquie. Viennent ensuite l'Irlande et la Suède. Autour de nous, c'est l'Autriche qui reçoit le moins de points, mais à peu de choses près. Avec 3 points, elle se situe juste derrière la France (3,6) et l'Allemagne (3,4).

Le passé n'explique évidemment pas tout. Avec une bonne dose de charme et une performance extravagante, Nemo peut encore engranger l'un ou l'autre point inattendu. Mais le talent musical suisse, aussi grand soit-il, ne parviendra pas à briser certaines habitudes.

Nemo foulera la scène ce jeudi 9 mai lors de la deuxième demi-finale avec le dossard numéro 4.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

