Ice Cube incarne un analyste qui suit une invasion extraterrestre depuis son ordinateur. Image: amazon prime

Ce film pourrait bien être le pire navet de l'année

Le film La Guerre des Mondes, un remake du roman avec Ice Cube et Eva Longoria, diffusé sur Amazon Prime depuis le mois de juillet, reçoit des évaluations catastrophiques.

Plus de «Divertissement»

La Guerre des Mondes est sans doute l'œuvre la plus célèbre de H. G. Wells. Le livre, publié en 1898, a été adapté plus d'une douzaine de fois au cinéma au cours du siècle dernier. La dernière adaptation en date, avec Ice Cube et Eva Longoria, est sortie en juillet sur la plateforme de streaming Amazon Prime.

Or, le film fait parler de lui pour de mauvaises raisons; il croule sous les critiques désastreuses. Sur la plateforme d'évaluation cinématographique Rotten Tomatoes, son score est resté longtemps à 0 % (sur 100 possibles). Il est depuis remonté à 3 %.

Ainsi, «La Guerre des Mondes» a désormais sa place sur la liste des pires films de tous les temps. Il se classe au 88e rang, entre la comédie de Bruce Willis Mon voisin le tueur 2 et le thriller de Robert De Niro Godsend datant de 2004.

Dans La Guerre des Mondes, Ice Cube incarne Will Radford, un analyste qui travaille pour le département de la Sécurité intérieure et suit l'invasion extraterrestre sur son ordinateur. Il tente ainsi d'aider ses enfants à survivre.

Teams est resté ouvert en arrière-plan, alors qu'au premier plan défile le direct de l'invasion extraterrestre sur la Terre. Image: amazon prime

En ligne, ce n'est pas seulement le style du film qui est critiqué, mais aussi le jeu d'acteur d'Ice Cube.

«Dans "La Guerre des Mondes", Ice Cube affiche la même expression pendant 90 minutes.»

«En plein milieu du film, le Président appelle Ice Cube sur Zoom et lui lance: "Menons cette guerre des mondes", ce à quoi Ice Cube répond par un regard vide.»

Paradoxalement, ce sont justement ces mauvaises critiques qui attisent la curiosité de nombreuses personnes et les poussent à regarder le film. En Suisse, il se trouve actuellement à la quatrième place des films les plus regardés sur Amazon Prime.

Vous pouvez regarder la bande-annonce ici 👇

Vidéo: watson

(cmu)