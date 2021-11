La publicité met même en scène un sosie de Mark Zuckerberg (prénommé ici Zack Mossbergsson) qui est ravi de vous présenter l’Icelandverse . Le film parodique de deux minutes et trente secondes tacle Facebook. En gros, ne soyez pas un Sim sur Facebook et venez voir les geysers islandais en personne.

L'office du tourisme islandais s'est amusé à détourner avec beaucoup d'humour la vidéo promo du Métaverse . Le but: promouvoir le pays. La vidéo publiée le 11 novembre sur la chaîne YouTube Inspired by Iceland reprend les codes et l'atmosphère du film original produit par Facebook .

L'Islande se paie la tête du Métaverse de Facebook et Mark Zuckerberg liked this

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi dans un fast-food, dans un rituel satanique ou sur Instagram? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, aussi gras qu'un menu Mariah du McDo.

L'esprit de Noël made in Mariah, ça n'est pas que «All I Want For Christmas Is You». C'est aussi un menu Mariah au McDo avec des cookies, un cheeseburger, un Big Mac et des nuggets. Douze jour avant Noël, les Américains amateurs de gras, de Mariah et de l'esprit des Fêtes pourront s'y faire péter la panse, histoire de préparer cette dernière à accueillir des quantités de nourriture industrielles le jour-J. L'enseigne avait déjà proposé des featurings de talent, notamment avec Travis Scott, ce qui avait ramené au rappeur des millions de dollars.