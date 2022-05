Les 24 meilleurs fails de la semaine, fraîchement pêchés pour vous!

Ok.

Les internets ont encore craché quelques photos et gifs rigolos cette semaine. Voici le meilleur du web, la crème de la crème.

Voici comment économiser de l’argent, du temps et du papier en payant tes factures

11 alternatives au «petit match» pour encore plus de plaisir

Ces 25 mèmes résument le conflit entre Johnny Depp et Amber Heard

On en a tous besoin: 28 fails pour un mardi plus léger

Ils se croient super forts et se retrouvent piégés sur les via ferrata

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard reprend ce lundi 16 mai après dix jours de pause et les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Démonstration!

Les internautes suivent en masse cet événement ultra-médiatisé. Et ils font preuve d'une grande créativité. On a rassemblé les meilleurs tweets et mèmes résumant le procès de Johnny Depp contre Amber Heard, qui reprend ce lundi.