Arthur Pendragon (Alexandre Astier) a fort à faire, entre récupérer son royaume et partir en quête du Graal. Image: SND

Kaamelott 2 se révèle enfin, mais il y a un mystère

Alexandre Astier reprend la couronne du roi Arthur pour la suite des aventures de Kaamelott au cinéma, quatre ans après le premier volet. Découvrez la bande-annonce.

En octobre prochain, l'attente des fans de la série Kaamelott sera enfin récompensée. Kaamelott: Premier Volet était sorti en 2021, dans un contexte gangrené par la pandémie, une époque qui paraît désormais lointaine. La suite arrive en deux parties: la première du deuxième volet de la saga sortira le 22 octobre, tandis que la deuxième partie suivra quelques semaines plus tard, le 11 novembre. Un choix qu'Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott, justifie par la densité de son récit.

«C’est un volet long, constitué de nombreuses histoires parallèles, qui mérite qu’on s’y attarde. Je n’aurais pas compressé tout ça en deux heures. Mais il s’agit bien d’un volet unique: une seule unité de temps claire, les mêmes mondes, les mêmes aventuriers… et surtout, un même tournage, de plus de huit mois. Il n’y a pas d’ellipse entre ces deux parties, et elles pourront, au bout du compte, être vues à la suite l’une de l’autre comme un seul grand film. Comme un gros bouquin coupé en deux, un long spectacle avec entracte». Alexandre Astier

Le premier chapitre de ce deuxième volet se dévoile dans une bande-annonce mystérieuse, mettant en avant la galerie loufoque des personnages qui ont contribué au succès de la série, ainsi que des scènes évoquant un long périple. Le tout se conclut par une apparition furtive du Roi Arthur, toujours incarné par un Alexandre Astier désabusé. Le synopsis reste pour l’instant cryptique, mais il semblerait que le roi tente de réunir des volontaires pour partir à l’aventure.

«C'est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers - vétérans ou novices, compagnons de longue date ou recrues de l’année — à l’Aventure. Il s’agit donc d’un nombre colossal de personnages, regroupés en équipes, qui quittent la Table Ronde pour aller prouver leur valeur et leur courage aux quatre coins du monde» Alexandre Astier

Un casting XXL avec un «mais»

Dans ce teaser de moins d'une minute, nous retrouvons évidemment la mythique Table ronde et les figures historiques qui l'accompagnent, interprétées notamment par Alain Chabat (le Duc d'Aquitaine), Audrey Fleurot (La Dame du Lac), Christian Clavier (le Jurisconsulte), Lionel Astier (Léodagan), Anne Girouard (Guenièvre) et bien d'autres.

Le casting complet se compose de nombreux visages familiers, passés par la série, ainsi que de nouveaux venus. Cependant, Perceval de Galles, incarné par Franck Pitiot, l’un des personnages préférés des fans, semble manquer à l'appel. Une absence qui ne laisse pas indifférent sur les réseaux sociaux et qui n’a pas encore été justifiée

Une trilogie à part

Kaamelott est une série à sketchs diffusée de 2005 à 2009. Fort d’un succès colossal, la série est passée d’un format court et comique à un format plus long et dramatique. Bien qu’il soit fortement recommandé de découvrir l’univers avant pour saisir toutes les références et subtilités, l’adaptation cinématographique, sortie une décennie plus tard, se veut autonome.

Alexandre Astier a expliqué que cette trilogie s’adresse aussi bien aux fans qu’à ceux qui ne connaissent pas encore Kaamelott et qui découvrent l'œuvre. Néanmoins, les deux films à venir étant des suites directes du premier volet sorti en 2021, un nouveau visionnage ne sera probablement pas de trop.