On sait ce que vous voulez: plus de fails!

«En 2017, lorsque les lapins ont volé la pomme ET la confiance de ma fille.»

Plus de «Divertissement»

Jul fait une entrée spectaculaire et bat un record au Stade de France

Le combat de l'ex-détenu le plus célèbre de Suisse a duré 38 secondes

En Suisse, l’immobilier va mal et ça ne fera qu’empirer

Les plus lus

Ce petit jeu français pourrait bien être celui de l'année

Imaginé par le studio indépendant français Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 est un RPG audacieux à la direction artistique marquante.

Clair Obscur: Expedition 33 est un jeu de rôle dont le gameplay est inspiré des RPG japonais. Imaginé par le studio indépendant français Sandfall Interactive, le jeu, dont la série est prévue le 24 avril, impose son style avec un univers visuellement marquant, des mécaniques de jeu travaillées et une narration solide. Le tout est porté par une direction artistique forte et des choix assumés. Une aventure qui prend son temps, et qui sait récompenser l’investissement du joueur.