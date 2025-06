Dans 007 First Light, on va pouvoir découvrir les origines de l'espion le plus célèbre au monde Image: IOI interactive

James Bond revient en jeu vidéo

La saison des annonces autour des futurs jeux vidéo bat son plein. Voici une première fournée de jeux qu’il faut absolument garder à l’oeil.

Armin Hadzikadunic/ jvmag.ch

Pendant que Nintendo arrose le monde de sa Switch 2 pour le plus grand bonheur des joueurs, Sony en a profité pour présenter une conférence sur les futurs «bangers» à venir sur sa console, dont un jeu James Bond créé par l'équipe de l'excellent Hitman. Le studio derrière The Witcher a montré un aperçu de leur futur jeu et, pour finir, puisqu'un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal, notons également l'annonce d'un jeu suisse qui a tout pour être formidable. La saison des annonces autour des futurs jeux vidéo bat donc son plein, et voici l'essentiel des jeux qu’il faut absolument garder à l’œil.

The Witcher IV : Du gameplay sur PlayStation 5

Lors de la conférence State of Unreal, CD Projekt Red a dévoilé démonstration technique issue du jeu pour son futur titre The Witcher IV, le prochain opus tant attendu de la saga. On imagine d’ailleurs que ce dernier verra le jour en 2027. Ce dernier profite du puissant moteur Unreal Engine 5 pour offrir une expérience visuelle de toute beauté. Sur PlayStation 5, le jeu tourne à 60 images par seconde avec du ray tracing, bien que cette démonstration ne montre pas de combats, mais plutôt un aperçu de l’exploration. Ciri est à l’honneur dans cette nouvelle aventure, prenant la relève de Geralt. La promesse d'un monde encore plus vaste et vivant, centré autour de la mythologie et des intrigues politiques, excite déjà les fans.

James Bond chez les créateurs de Hitman

James Bond fait son grand retour avec 007 First Light, un jeu d’espionnage inédit développé par les créateurs de Hitman. Ce titre propose une histoire inédite, où un agent du MI6 se retrouve impliqué dans une conspiration mondiale après une mission qui tourne mal. Le gameplay sera axé sur l'infiltration et l'action, avec une forte composante de rejouabilité grâce à la liberté d’approche des missions. Prévu pour 2026 sur consoles et PC, il risque de faire beaucoup parler de lui.

Une bande-annonce et une démo pour Nioh 3

Koei Tecmo et Team NINJA ont révélé Nioh 3. Un nouvel action-RPG qui se déroule dans un monde ouvert et richement inspiré de la mythologie japonaise. Cette suite promet une nouvelle fois des affrontements intenses via deux styles de combat : Samouraï et Ninja. Cerise sur le gâteau, vous pouvez déjà le tester via un essai qui porte le nom de Alpha Demo sur PlayStation 5 jusqu’au 18 juin.

De la bonne science-fiction avec Pragmata

Après un silence de plusieurs années, Pragmata refait surface avec des images de gameplay inédites. Développé par Capcom, ce jeu de science-fiction se déroule sur la Lune, où l'on suit un explorateur spatial, Hugh, et son androïde, Diana. Nos deux protagonistes sont piégés dans une station lunaire sous le contrôle d’une IA hostile. Le jeu met l’accent sur l’action, les énigmes et un système de combat combinant réflexion et agilité.

Ytash: A Nocturnal Poem, la pépite helvétique

Ytash : A Nocturnal Poem est la suite du magnifique Nocturnal, un jeu qui mise sur l’exploration, la plateforme et le puzzle développé en Suisse. Cette fois-ci, les joueurs incarnent Ardeshir, qui explore une cité oubliée plongée dans l’ombre et lutte pour raviver les mécanismes d’un monde en déclin. Le jeu reprend les mécaniques Metroidvania et invite les joueuses et joueurs à résoudre des énigmes tout en affrontant des créatures.