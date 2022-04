Voici 25 fails amusants pour vous mettre de bonne humeur

Vous avez déjà remarqué que le mardi est le jour le plus fatigant de la semaine? Le lundi, on est tous plus ou moins reposés du week-end, mais le mardi, la semaine de travail commence vraiment.

Du coup, on est contents d'avoir un peu de distraction de notre quotidien morose.

Une fois de plus, je vous ai appris quelque chose. C'est génial, non?

Allez, c'est parti avec les fails de la semaine!

Oui, c'est bel et bien mardi.

A quand remonte la dernière fois qu'on a vu un «fail aquatique»?

Exercice d'incendie:

Si au moins tu triches au bowling, fais-le bien.

Un fail de golf, parce que vous adorez ça.

Que pourrait-il arriver si...

On ne rigole pas...

WTF?!

Tournée de tequila pour tout le monde!

Le fail le plus triste de la semaine:

Et maintenant, quelques photos

Ça valait le coup d'essayer...

Seulement pour les chiens, pas de mouettes.

On ne rigole pas des enfants sur les montagnes russes:

Image: imgur

C'est certainement pas une mauvaise affaire:

«J'ai repeint la voiture patron!»

Toutes les personnes avec un sens de l'humour léger rient dans 3 ... 2 ... 1 ...

(J'ai aussi ri plus qu'un adulte ne le devrait.)

Passons maintenant au gros titre de la semaine

C'est presque une victoire:

Le petit ami qui est sorti avec 35 femmes et leur a dit à chacune une date d'anniversaire différente pour recevoir des cadeaux régulièrement a été arrêté au Japon pour fraude.

Quand tu vas au Mc après une soirée Goa:

Rassurant.

Veuillez ne pas éteindre l'interrupteur d'éclairage. Il gère également l'ascenseur.

Citation de la semaine

Je crois que c'est écrit: «Quand les mots échouent, la musique parle».

Et voici la déclaration d'amour du jour:

Comment s'appelle la bien-aimée?

Old but gold.

Préparez-vous pour le sprint final!

Allez, salut!

Bonus-Win

On pourrait tous utiliser ce genre de thérapie...

Ok, ce n'était pas une victoire classique. Alors en voici une autre:

Effrayant, non?

Et voici la vidéo de la semaine

