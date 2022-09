Les derniers fails des internets sont là🤤

Et maintenant, on est prĂȘt Ă recevoir vos fails de la semaine dans les commentaires! <3

On ne rigole pas!!!!!!!!!

On ne rit pas des enfants tristes.

On vous souhaite beaucoup de plaisir!

C'est certes bientĂŽt le week-end, mais c'est aussi et surtout le jour des fails.

Hello, everybody tout le monde!

source: sad and useless

Marie-AdÚle n'aime pas grand-chose. Enfin si: rùler. Mais il lui faut désormais de l'espace. Le bureau? Moche et trop petit. Et c'est un bon prétexte pour aller bosser en terrasse aux frais de la boßte.

La rùleuse est de retour! Elle a bien profité des vacances pour recharger ses batteries et sa réserve de méchanceté gratuite. Pour sa rentrée, trois semaines aprÚs tout le monde, elle tacle ses collÚgues, le travail et les locaux, peu adaptés pour accueillir sa personne (et son ego, qu'on se le dise).