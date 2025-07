Jane Birkin a donné son nom au célèbre sac de la maison de maroquinerie sellerie française.

Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu

Ce Birkin usé a été vendu aux enchères pour une somme folle. Avant de vous dévoiler le montant, à vous de deviner son prix.

Avez-vous un oeil d'expert pour mettre un chiffre (ou un nombre, on ne voudrait pas vous influencer) sur ce sac usé? Attention, ce fourre-tout vintage n'est pas un simple sac. Il s'agit du premier exemplaire Birkin d'Hermès. Il a été conçu pour Jane Birkin en 1984 et elle l'a porté pendant de nombreuses années.

Ce modèle unique a été vendu aux enchères ce jeudi 10 juillet à Paris par la maison d’enchères Sotheby’s.

Pour que vous vous fassiez une idée de son «juste» prix, voici quelques éléments de description: ce «prototype historique réalisé à la main», gravé des initiales J.B. se compose d'une bandoulière non détachable et la présence d’un coupe-ongles intégré. Des traces d’autocollants sont aussi visibles sur le cuir patiné, car la femme de Serge Gainsbourg avait pour habitude de coller des stickers du genre «Free Tibet» dessus. La bobo-attitude dans toute sa splendeur.

Jane Birkin était une artiste engagée auprès des populations civiles opprimées. Image: Gamma-Rapho

Maintenant, à vous de jouer:

A votre avis, à combien a été vendu ce Birkin Hermès? 1,1 million de francs 3,2 million de francs 7,99 millions de francs Voter Au total, 2 personnes ont participé à ce sondage.

La réponse ci-dessous (cliquez sur l'image):

Ce n'est pas un sac, c'est une oeuvre d'art, un objet de collection dont on ignore le nouvel acquéreur. La maison de vente a donc scellé la vente pour 8,582 millions d’euros, frais inclus, à un acheteur au téléphone comme le montre la vidéo ci-dessous.

Comme le relève Le Parisien, ce sac faisait partie intégrante du look effortless chic de Jane Birkin, décédée en 2023. Aujourd'hui, on appellerait ça le Quiet Luxury. L'histoire de sa création ressemble à une scène à mi-chemin entre un Woody Allen et Emily in Paris: lors d’un vol Paris-Londres, la chanteuse et actrice anglaise s’était plainte à son voisin de ne pas trouver un sac adapté à ses besoins de jeune maman. Et qui était sur le siège à côté d'elle (probablement en première classe)? Jean-Louis Dumas, gérant d’Hermès de l’époque.

Un fourre-tout avec un espace dédié aux biberons a ainsi vu le jour en 1984, portant le nom Birkin. Aujourd'hui, le Birkin est l'un des produits emblématiques de la maison de luxe, devancé par le Kelly, créé pour la princesse Grace Kelly qui, pour le coup, n'était pas très autocollant.

Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1971. Image: KEYSTONE

Jusqu’à présent, le sac le plus cher jamais vendu par Sotheby's était justement un Kelly. Ce n'est pas sa valeur sentimentale qui a expliqué son prix vertigineux, mais plutôt ses matériaux: en crocodile, il est serti de diamants et rehaussé d’or blanc. Il a été adjugé à environ 407 000 francs en 2017 à Hong-Kong. Une cacahuète par rapport à celui de Jane Birkin.

Jane Birkin à Cannes en 2021. Image: AP

