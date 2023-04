Enfin de bonnes nouvelles ! Voici les 25 fails les plus drôles de la semaine

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello everybody, tout le monde!

Eh oui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Aujourd'hui, on vous présente plein de photos et de gifs qui mettront un peu de joie dans votre journée. Plus que quatre jours avant le week-end! Youhou!



Commençons par du soft:

Il va bien, il va bien.

Ca, c'était plus qu'inattendu.

Old but gold...

On gonfle vite un Batman entre temps

Celui qui n'arrive pas à en rire a perdu son âme d'ado. ^^

Oups.

Le fail n'est pas le visage grimaçant de la vendeuse de ballons, mais le comportement de l'influenceuse en herbe.

Voici maintenant le grand florilège d'images...

Quand ta prothèse vit sa vie.

Il n'a pas eu le temps de s'en rendre compte...

Au moins, Mario n'a pas deux mains gauches (lol). photo: reddit

Vous avez dit tatouage raté? Ok.

C'est par ici que ça se passe...

1 / 31 Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire... source: reddit

Ah ouais, insupportable ce trafic.

J'ai fini les escaliers, patron!

J'ai posé les fenêtres, patron!

Lyouve? Heu, je dirais plutôt non.

En voilà un toboggan qui me plaît.

Hihi.

Win ou Fail? Des nuages au-dessus de Moscou.

Dame Nature a de l'humour. photo: reddit

Win ou Fail ? Le débat est ouvert.

Si le fail vous a fait rire, cette news vous rendra hilare:

Quand on achète une tasse, faut rester vigilant.

Toujours ces idéaux de beauté irréalistes...

On va pouvoir déjeuner tranquille ...

Gnnnnéééé!

Ouiiiii...

Celui-ci date mais c'est pas grave :

En parlant de ça, on l'a déjà vu celui-là?

On ne rit pas que des enfants ...

Allez, adios!

Bonus Win:

Cat: Level completed!

photo: Reddit

40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes 1 / 42 40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes

Cet accident de la route n'est pas du cinéma