Les 23 GIFs et images qu'il vous faut pour bien débuter la journée

Ode à Julien Doré, cet homme super, bientôt sur TF1 et en tournée

Julien Doré vient d'annoncer une nouvelle tournée dans les zéniths et arenas entre la France, la Belgique et la Suisse. Dans longtemps, trop longtemps: 2025. Alors pour patienter, on se réjouit de le retrouver en flic dans Panda sur TF1. N'en déplaise à ses haters, l'artiste a plus d'un atout à faire valoir. En voici quelques-uns.

Par la voix de son fils de deux ans et demi, Julien Doré, en survêt' sur son canapé, vient d'annoncer une nouvelle tournée.