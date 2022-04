Les fails sont là! 24 gifs et images drôles pour un meilleur mardi

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Nous y revoilà.

Nous n'avons pas besoin d'explication aujourd'hui. Nous n'avons besoin que de fails.

En voici 24 dans le but de vous distraire un peu des événements mondiaux.

Alors, on fail!

Amusez-vous tout simplement!

Tu es célibataire depuis bien trop longtemps si...

Le contraire de «bien» est...

... «bien tenté».

C'est parti pour un match de basket!

Si tu as vraiment, vraiment besoin d'aller aux toilettes, et...

Mais qu'est-ce...?

L'est bête, le chien.

Mais très mignon.

Il existe une loi tacite qui dit que ça se produit avec du béton mou. À chaque fois.

On ne rigole pas...

Les chats sont tellement adorables et respectueux.

L'hiver est-il vraiment fini?

Nous prenons cela pour un oui.

Voici quelques photos...

Échec de Photoshop, Cynthia Nixon?

Oui, la main, la peau, rien ne va.

¯\_(ツ)_/¯

(Veuillez écrire les explications possibles dans les commentaires!)

Poireau VS couteau.

J'ai fini le design de la balustrade, patron.

J'ai rempli les sandwichs, patron!

Il est où le cucul, elle est où la tétête?

Notons que ça va très bien avec cette rampe:

Old but gold: 😒

(Je ne veux pas traduire ceci.)

Faites juste une petite vidéo TikTok...

Bonjour, pourriez-vous être un peu plus calme? Je suis au téléphone!

Et au revoir!

Malheureusement, on ne peut pas non plus expliquer exactement ce qui s'est passé ici...

Bonus:

L'échec de l'un est la victoire de l'autre.

On se regarde une petite vidéo drôle ensemble?

Vidéo: watson