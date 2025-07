Ce mème Uno est à la fois drôle et triste.

Enfin, la vérité vraie sur les règles du Uno

On a tous nos règles pour jouer à ce jeu de cartes ultra-simple. Pourtant, elles sont plus subtiles que vous ne l'imaginez. Watson fait toute la lumière sur ce jeu de l'été pour que vous évitiez de vous embrouiller avec vos amis à la plage.

Plus de «Divertissement»

L'été est là et avec lui, les vacances et les grillades au bord du lac, accompagnés de bière, de Zweifel Paprika (on veut rien savoir les mangeurs de chips nature) et peut-être même d'un jeu de cartes. Un Uno, pour n'exclure personne (contrairement au jass).

Mais vous avez probablement remarqué que, lorsque vous jouez à ce jeu avec des amis, vous n'avez pas les mêmes règles que votre voisin, qui vous jure que les siennes sont les vraies.

Il est temps d'en avoir le cœur net. Nous avons vérifié sur le site officiel 35 voici les vraies règles du Uno.



Pour démarrer le jeu

On ne peut pas commencer une partie avec un +4. La carte est remise au milieu de la pile et le joueur à gauche de celui qui a distribué les cartes en tire une nouvelle . S'il s'agit d'un changement de couleur, le joueur qui se trouve à la gauche du donneur sélectionne une couleur de départ et joue la première carte. Si la première carte est un changement de sens, le donneur joue en premier, et ensuite le jeu change de sens. C’est-à-dire que le voisin de droite sera le joueur suivant. Si c'est une carte «passe ton tour», le joueur à gauche du donneur passe son tour. Finalement, si la première carte est un +2, le joueur à gauche du donneur pioche 2 cartes et saute son tour. C'est pourquoi il est important de changer de donneur à chaque partie.

Concernant la carte +2

Vous avez une carte +2 en main et vous la posez sur le tas, destiné au joueur suivant. Une grande partie des gens pense qu’il est possible de parer à cette pénalité en plaçant simplement un autre +2 sur la pile. Mais selon les règles officielles, on ne peut pas se défendre contre une carte +2, même avec un +4. Il faut piocher.

Lorsque cette carte est jouée, le joueur suivant doit piocher deux cartes et ne peut en défausser aucune pendant ce tour. Cette carte ne peut être jouée que sur une carte de la couleur correspondante ou sur d'autres cartes +2.

La règle du +4 va vous donner le tournis

Ne vous torturez pas: nous faisons tous faux. Cette carte ne peut être jouée que si on ne dispose d’aucune carte de la couleur demandée. Si le joueur censé se ramasser le +4 a l'impression que cette carte n'a pas été jouée honnêtement, il peut demander de challenger le joueur à l’origine de la carte +4 en lui demandant de montrer son jeu.

Malgré les idées reçues, on ne peut pas jouer un +4 n'importe quand. dr

Il y a alors deux cas de figure:



Soit le joueur à l’origine de la carte +4 est honnête: le joueur suivant pioche alors 6 cartes au lieu des 4 qu’il aurait dû piocher normalement.

Soit le joueur à l’origine de la carte +4 est un menteur: il est alors sanctionné et doit piocher 4 cartes à la place de son adversaire.

On peut finir le jeu avec n'importe quelle carte

Certaines personnes pensent qu'on ne peut finir un Uno qu'avec un chiffre (des pseudo-puristes). Eh bien, c'est faux, vous pouvez finir le jeu avec n'importe quelle carte.

Bonus

On vous a exposé les règles un peu austères du classique jeu de Uno. Mais si vous voulez pimenter un peu les choses, voici des variantes amusantes:

La règle du zéro : si vous posez un zéro, tous les joueurs doivent prendre les cartes de son voisin dans le sens du jeu. C'est déstabilisant et ça permet de faire des stratégies si un joueur n'a plus qu'une carte.

: si vous posez un zéro, tous les joueurs doivent prendre les cartes de son voisin dans le sens du jeu. C'est déstabilisant et ça permet de faire des stratégies si un joueur n'a plus qu'une carte. Les pénalités cumulatives : Bien sûr, certaines personnes aiment cumuler les +2 sur les +2 et les +4 sur les +4. D'autres vont carrément jusqu'à poser un +4 sur un +2. Jouez comme vous le souhaitez, mais mettez-vous d'accord dès le début.

: Bien sûr, certaines personnes aiment cumuler les +2 sur les +2 et les +4 sur les +4. D'autres vont carrément jusqu'à poser un +4 sur un +2. Jouez comme vous le souhaitez, mais mettez-vous d'accord dès le début. La carte qui coupe le jeu: c'est une règle inventée qui pimente le rythme. Il faut être concentré et attentif pour l'intégrer: imaginez que, sur le tas, il y ait un 5 rouge, ou n'importe quel chiffre avec une couleur. Ce n'est pas votre tour, mais vous avez exactement cette carte, le 5 rouge. Vous pouvez couper le jeu en plaçant votre carte. Il faut donc être rapide. C'est ensuite à votre voisin, dans le sens du jeu de poser sa carte. Cela ne vaut que pour les chiffres colorés et il faut exactement le même chiffre et la même couleur.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour bien jouer au Uno. Et n'oubliez pas de crier «UNO!», quand il ne vous reste plus qu'une carte, sinon vous en piocherez quatre.

«J'ai oublié le préservatif!» On a fouillé les sacs de Paléo Vidéo: watson