24 fails estivaux qui vont vous aérer

A Paléo, on a causé avec le Suisse qui a raflé un NRJ Music Award

Jeudi, 15h20. Je suis pile à l'heure pour rencontrer Nuit Incolore, le Valaisan de 23 ans qui a été sacré «Révélation francophone de l'année» aux NRJ Music Awards, et qui ne cesse de grimper dans les charts, comme dans les cœurs.

C'est le cagnard à Paléo, en ce jeudi de fin d'après-midi. Il est près de 18H. Toute une foule s'est pressée devant la scène Véga, pour le concert de Théo Marclay, ou Nuit Incolore de son nom d'artiste. Alors que la performance commence, le soleil rougit les nuques, faisant suinter les T-shirts et quelques humeurs. «Quelle chaleur, ma gueule», j'entends furtivement. Pourtant, l'inconfort est bien vite oublié. Sur scène, l'enfant chéri du Valais, courageusement vêtu d'un complet jeans-veston, défie l'écrasante chaleur qui s'abat sur la plaine de l'Asse. Il bondit d'un coin à l'autre du podium, sautille, et nous envoie une tonne d'énergie rafraichissante. Je ne me peux m'empêcher de penser au contraste de notre rencontre, voici une heure à peine. Celle-ci a duré 15 petites minutes, pendant lesquelles le chanteur de 23 ans, très posé, a répondu en toute franchise à quelques-unes de nos questions bien indiscrètes.