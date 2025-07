Du petit ami de Taylor Swift, Travis Kelce, au chanteur latino le plus streamé du monde, Bad Bunny, Adam Sandler a réuni autour de lui un joyeux melting pot de célébrités. image: netflix/watson

Bad Bunny et des dizaines de stars se planquent dans ce navet Netflix

29 ans après Happy Gilmore, Adam Sandler revient sur Netflix avec Happy Gilmore 2. Autant dire que, pour se fendre la tronche sur un green de golf, l'acteur et producteur a rameuté tout le gratin d'Hollywood... et d'ailleurs.

Adam Sandler est un type sympathique. Il suffit de regarder 2 minutes de n'importe lequel de ses films pour se dire qu'on aimerait bien boire des coups avec lui. Pour preuve, quand l'un des producteurs les plus puissants d'Amérique se met en tête de sortir une suite de sa comédie Happy Gilmore presque trois décennies après la sortie du premier film, tous ses potes célèbres se bousculent au portillon pour y tenir au moins un petit rôle.

Adam Sandler est probablement l'un des gars les plus sympa d'Hollywood. Image: HappyGilmore2_20241014-9300918

Un casting de dingo

C'est le cas de Travis Kelce, alias Monsieur Taylor Swift. La star de la NFL y tient le rôle d'un employé d'hôtel un peu bourrin, et il semble avoir adoré l'expérience. «Il est vraiment cool», s'est émerveillé le footballer dans le Late Show de Jimmy Fallon. «C'est un excellent acteur, il est solide comme un roc.»

Citons aussi l'incursion surprise de Bad Bunny, le chanteur colombien dont la seule évocation du nom provoque des cris stridents chez ses admirateurs (essayez une fois dans un open space, c'est rigolo), dans le rôle du caddy du personnage principal.

Bad Bunny et Travis Kelce se donnent la réplique. image: netflix

Pour compléter ce casting improbable, Adam Sandler reprend son rôle du golfeur timbré Happy Gilmore, à l'instar du gourou des Alcooliques anonymes Ben Stiller, son rival Christopher McDonald et sa femme Julie Bowen, déjà présents dans l'opus de 1996. Puisque c'est une affaire de famille, les filles d'Adam Sandler, Sunny et Sadie, sa femme Jackie ou encore sa mère, Judith, apparaissent aussi à l'écran.

Parmi les visages plus familiers, vous reconnaîtrez probablement l’actrice Margaret Qualley, la star du film d'horreur oscarisé The Substance, ainsi que d'autres personnalités pas forcément habituées au petit écran, comme les rappeurs Eminem et Kid Cudi, ou le chanteur Post Malone.

Eminem et Adam Sandler. netflix

Le rappeur Kid Cudi, Scott Mescudi de son prénom, joue également un petit rôle. netflix

Selon People, le film compte près d'une soixantaine d'apparitions surprises, issues du monde du sport, des médias ou du divertissement.

Et pour le pitch? Très alcoolique après avoir assassiné par accident son épouse et mère de ses (nombreux) enfants, un Happy Gilmore sans le sou doit sortir malgré lui de sa retraite, pour renouer avec la carrière de golfeur professionnel - et financer les études de sa fille.

La bande-annonce en VF, c'est ici. Vidéo: watson

Si ce film tient plus de la blague entre potes que d'une comédie inoubliable, il n'en reste pas moins divertissant et joyeusement débile. Un chouette navet à savourer après une dure journée de labeur devant une pizza et un verre de rouge.

(Happy Gilmore 2 est disponible sur Netflix depuis le 25 juillet)