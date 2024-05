Pour bien commencer le mois de mai, rien ne vaut des fails

Les Fails, c'est terminé pour aujourd'hui! See you Nesquik!

Une femme blanche donne naissance à un bébé noir et accuse son mari d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme noire.

Eh oui, c'est mardi! C'est bientôt le week-end. Et qui dit mardi dit fails.

Plus de «Divertissement»

Les 23 GIFs et images qu'il vous faut pour bien débuter la journée

On vous remet une couche de fails?

Les plus lus

On a regardé la finale de Pékin Express, et le suspense nous a scotchés

La finale de Pékin Express était plus serrée que jamais. Les duos étaient de la même force, et nous ont offert un suspense qui aura duré jusqu'à la dernière minute de l'aventure. Sans les Inconnus, et sans notre Flavie nationale, l'on a évidemment moins ri devant des séquences déjantées ou carrément WTF. Cela dit, l'émotion était au rendez-vous. Résumé en Tweets!

WARNING: Si vous avez cliqué sur cet article par erreur, et que vous ne voulez pas qu'on vous «spoil» la fin de l'émission, nous vous laissons une dernière chance de refermer cette page.