Vous voyez Jésus sur cette photo?

C'est normal. C'est même voulu. On vous explique

Si vous passez beaucoup (trop?) de temps sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu cette photo ces derniers jours.

Fermez les yeux et ensuite ouvrez-les légèrement. instagram

A première vue, on dirait trois ados en train de boire un café, mais en fermant les yeux et en les ouvrant légèrement... Doux Jésus Marie Joseph!

C'est une illusion d'optique. Mais on vous rassure, elle n'est pas de l'oeuvre de Dieu. Il y a des anomalies comme la voiture garée en arrière-plan ou les cheveux de la jeune fille à droite. IA, es-tu passée par là?

Apparemment, vous devriez y voir Nicolas Cage.

Oui. L'intelligence artificielle se cache derrière ces clichés qui vont forcément vous faire loucher à la fin de la journée. Ce n'est pas nouveau, on en voit de plus en plus depuis l'an dernier. Il existe différents sites comme Illusion Diffusion ou Davinci qui permettent de créer ces illusions.

Encore toi, Jésus?

On appelle ça une anamorphose. Les peintres l'utilisent depuis des siècles. Il s'agit d'une technique où des images déformées apparaissent normales lorsqu'elles sont regardées sous un angle spécifique. La plus connue d’entre elles est probablement celle du double portrait Les Ambassadeurs (1533) d’Hans Halbein le Jeune. Aux pieds des deux hommes se trouve une forme étrange, semblable à un os disproportionné. Lorsque l’on regarde l’œuvre du côté droit, cette forme se révèle être un crâne humain, symbole de la fragilité des Hommes à la Renaissance.

Vous le voyez? wikipedia

Grâce aux progrès de l'IA, on peut désormais créer des versions numériques de l'art anamorphique en dissimulant des messages ou en créant des illusions visuelles.

Ne bloquez pas trop longtemps, vous risquez de loucher. x

Comment créer sa propre illusion d'optique?

Voici un petit guide pour vous permettre de créer des illusions d'optique à partir de photos.

Cherchez la photo de quelqu'un

Coupez-la en carré

Supprimez les couleurs

Figez le motif avec un outil (ou à la main)

Accentuez les zones sombres et claires

Au final, ça devrait ressembler à ça:

Puis, allez sur le site Illusion Diffusion.

(Si vous êtes débrouille, vous pouvez également utiliser l'outil ControlNet dans Stable Diffusion.)

Avec Illusion Diffusion, vous téléchargez votre photo et...

screenshot illusion diffusion

Au numéro 1, vous réglez la force de l'illusion de votre template.

Au numéro 2, vous entrez les mots clés de votre générateur d’images. Dans le cas de Roger Federer, il s’agissait de: «usine de chaussures, atelier, ouvrier, machines à coudre, humidité, atmosphère vibrante, photo hyperréaliste, Nikon».

Voici le résultat:

Image: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Bien sûr, vous pouvez aussi être plus malveillant et rendre l'image moins facile à lire en bougeant le curseur.