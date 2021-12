Des fails, des fails, des fails! En voici 31!

Il ne reste plus beaucoup de mardis cette année. Alors mettons les bouchées doubles! Aujourd'hui, on les fait même à deux: Madeleine et Sergio sont dans la place!

Enjoy!

On espère que ça vous réjouit autant que ces gens.

Oups.

Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, à vouloir effrayer quelqu’un, hein?

Il va bien, pas de panique ;)

Trop d'assurance.

Dommage, l'inverse aurait été cool.

Juste pour voir ce que ça donne ;)

Cette vidéo est si vieille qu'elle a des petits-enfants, mais elle reste drôle.

Les enfants sont merveilleux.

Quelles étaient les probabilités?

Tellement de drama ici aussi...

Doggo.exe a cessé de fonctionner.

Ne nous moquons pas des enfants.

Bon bah une, c'est déjà bien. 😅 Bild: imgur

Allez, des photos!

Quand on ne peut pas attendre MAIS qu'on ne veut rien rater.

«Bonjour coiffeur, je travaille à la radio et j'aimerais une nouvelle coupe!»

Les toilettes? Juste en bas des escaliers!

OK cool.

Qu'est-ce que la poste a apporté, chérie? Oh, juste une lettre.

🤨

Visitez notre site Internet!

Si quelqu'un a essayé, dites-nous ce qu'il y a au bout de cette adresse!

¯\_(ツ)_/¯

Un joli petit masque mignon!

Venons-en aux gros titres:

La bêtise n'a pas de limite. 😅

«Un homme qui a été expulsé d'un vol de United Airlines pour avoir porté un string rouge sur le visage au lieu d'un masque facial s'est comparé à la pionnière des droits civiques Rosa Parks.»

«Et c'est comme ça, les enfants, que j'ai rencontré votre mère... »

Okay, avoir peur d'un lion qui éternue, c'est qu'un demi-fail.

Mais clairement, le lion risque de se moquer de vous. ;)

Sa carrière dans le foot devra attendre. Mais l'attitude est bonne.

D'accord...

Une bonne athlète ne laisse rien (ni personne) la perturber.

Tranformer sa pelle en hache: petit tuto do it yourself.

Old but gold.

Dans la catégorie «qui est le plus bête, l'humain ou la souris?».

Bonus

Vilain voleur de moto, va-t'en!

