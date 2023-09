Vidéo: watson

Ils ont croisé Charles par hasard

Un vététiste et youtubeur écossais est, durant sa ride, tombé nez à nez avec Sa Majesté Charles III. Une rencontre cocasse qui a été enregistrée.

Andrew McAvoy filme et met en ligne des vidéos de ses balades à vélo sur YouTube. Alors qu'il était avec deux autres personnes à rouler dans les terres sauvages du domaine de Balmoral en Écosse, ils sont tombés sur le monarque.

S'ils avaient bien croisé des Range Rovers et des gardes armés un peu plus tôt, ils ne s'attendaient pas à tomber sur l'homme de 74 ans qui marchait seul le long du sentier, portant une casquette plate et une canne de marche.

Dans la vidéo, le groupe tape la discute avec Charles qui décrit le temps maussade comme «typique» et note que «les moucherons sont horribles». Une discussion on ne peut plus écossaise. Après avoir discuté un peu avec les vététistes, notamment sur l'entretien du domaine et sa volonté d'y faire pousser des arbres, le Roi d'Angleterre leur a poliment dit au revoir:

«Prenez soin de vous et ne tombez pas du vélo!» Le Roi Charles III

Andrew McAvoy conclut sa vidéo en déclarant qu'il a beau ne pas être un fan des Royals, il a néanmoins trouvé cette rencontre très cool. Le château de Balmoral est la demeure écossaise de la famille Windsor depuis qu'il a été acheté par le Prince Albert pour la reine Victoria en 1852. C'était la résidence d'été de la reine Elizabeth II, décédée là-bas le 8 septembre 2022. Le parc est ouvert au public certains jours en automne et en hiver, si des fois vous êtes prêt à affronter un temps maussade et des moucherons horribles. (Sbo)

