Elle accouche tous les ans de 16 à 19 ans et est maman de 12 enfants

La vidéo de Britni Church a embrouillé pas mal de monde sur TikTok. Cette mère de 12 enfants explique l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a accouché, mais il y a un piège.

Vous avez lu le titre de cet article et dans votre tête, il s'est passé ça:

Dans une vidéo vue plus de 400 000 fois sur TikTok, Britni Church a révélé l'âge qu'elle avait à chaque fois qu'elle a donné naissance durant son adolescence. Elle été enceinte pendant quatre années consécutives de 16 à 19 ans. Là, si vous êtes un peu débrouille en maths, vous calculez sur vos doigts: 1, 2, 3, 4.

Elle a ensuite expliqué qu'elle était également tombée enceinte à 21, 23, 26 et 28 ans. On en est à 8 bébés. Et c'est là qu'il y a un piège. A l'âge de 30 ans, elle a accouché de triplés (ahhhh, c'est donc ça!). Britni a ensuite accueilli son douzième et dernier enfant à l'âge de 32 ans.

Voici la vidéo qui a embrouillé l'esprit de pas mal de gens:

Depuis ce post viral, de nombreux internautes ont plaisanté en disant que Britni avait composé sa propre équipe de basket (alors qu'il faudrait plutôt dire qu'elle a composé sa propre équipe de football canadien.)

La maman de «12 à la maison» a également dû subir les commentaires de haters qui se sont moqués d'elle en lui demandant si elle avait déjà entendu parler de la contraception.

Mais Britni a fait abstraction des railleries pour se concentrer sur les messages d'encouragement: «Je ne sais pas comment tu fais. Chapeau bas à toi. Je n'en ai que cinq et j'ai l'impression de devenir folle», a commenté un de ses followers. Elle a également reçu plein de commentaires qui disaient: «Je te félicite» et «tu es géniale».

