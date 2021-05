C'est l'heure de Feed Porn! Lâchez ce que vous êtes en train de faire et scrollez sur notre sélection de photos et vidéos marrantes de la semaine, aussi savoureuse qu'une fondue.

Parce que c'est plus facile d'avoir du clic en publiant des photos de chats qu'en écrivant un article analytique sur Platon, le Feed Porn est fait pour celles et ceux qui ne veulent pas trop réfléchir. C'est un ensemble de Gif, d'images et de vidéos, à retrouver tous les mercredis. Amusez-vous bien!

Oh no, oh no...

Oh no, no, no, no, no, no