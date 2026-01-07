beau temps-2°
Un train suisse des CFF fait du saut à ski

Vidéo: instagram

Vous n’avez jamais vu un train CFF faire un truc pareil

L’algorithme étant ce qu’il est, voilà que nos écrans se retrouvent envahis de trains qui font valser leurs wagons sur des tremplins enneigés. Surprise, c’est tellement satisfaisant à regarder, que l’on vous a fait une petite compilation de sauts. (De rien.)
07.01.2026, 14:5607.01.2026, 15:11
Fred Valet
Fred Valet

Aujourd’hui, il est impossible d’ouvrir un réseau social, ne serait-ce que quelques secondes, sans tomber sur une vidéo générée par l’intelligence artificielle. Ici, Trump qui chevauche un pingouin, là, Maduro qui officie derrière des platines de DJ et dans l’outfit Nike qu’il portait au moment de son arrestation. Mais il n’y a pas que l’actualité qui se retrouve sous les feux de la rampe.

Récemment, une nouvelle tendance joyeusement absurde a atteint nos pauvres algorithmes: des trains qui font du saut à ski. (Si, si.)

Il y a largement de quoi entretenir le brain rot, puisque c’est à la fois frappadingue et... sans fin. Littéralement, des dizaines de trains de compagnies ferroviaires du monde entier se succèdent sur un tremplin enneigé. Oui, voilà, c’est tout. Bien sûr, vous l’aurez deviné, un train CFF fait partie des participants. Une séquence réalisée par un créateur de contenu baptisé @werbekevin, sur Instagram.

Trump pète un câble sur scène

Et, surprise, perdre plusieurs longues minutes à observer ces lourds wagons s’envoyer en l’air comme des skieurs a quelque chose de particulièrement grisant. Manifestement, nous ne sommes pas les seuls à trouver cela plaisant: des millions de vues et des commentaires plutôt enjoués.

Pour la peine, on vous a concocté un petit montage avec toutes les vidéos qui ont fricoté avec notre algorithme. En fin de séquence, vous trouverez même un invité surprise. (Et désolé d’avance pour le temps perdu.)

Vidéo: instagram
