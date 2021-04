Une choucroute de Pierre-Jean Chalençon, d'apéro et d'animaux mignons

C'est l'équivalent du papet vaudois mais version alsacienne. Un plat de bourrin, un truc qui, une fois mangé, vous fait pioncer pendant dix heures dans un canapé. La choucroute se compose généralement de chou fermenté, de patates, de lard, de saucisson mais surtout (et c'est ce qui nous intéresse le plus) de saucisses de Frankfort. On accompagne ce met d'une bière pression, histoire de bien faire descendre tout ça. Et attention les amis! Je parle de la choucroute, la vraie, celle des champions, pas la choucroute de la mer. Ceux qui mangent la choucroute de la mer... au coin! Avec les mangeurs de pizza hawaïenne.