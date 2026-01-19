Roger Allers, l’architecte visuel derrière le succès planétaire du film «Le Roi Lion,» s’est éteint à l’âge de 76 ans. image: IMAGO

Le père du «Roi Lion» est mort

Le monde du cinéma est en deuil. Roger Allers, réalisateur «visionnaire» du classique Le Roi Lion et «pilier de la Renaissance» de Disney, est décédé à 76 ans.

Le monde du cinéma fait ses adieux à l’un de ses visionnaires: Roger Allers, le réalisateur du classique de Disney Le Roi Lion, s’est éteint à l’âge de 76 ans. C’est son ami de longue date et collègue chez Disney, Dave Bossert, qui a annoncé la nouvelle dimanche sur Facebook.

Allers a marqué de son empreinte la Renaissance de l’animation Disney dans les années 1990. Son chef-d’œuvre, Le Roi Lion, a récolté près d’un milliard de dollars pour un budget d’environ 50 millions, et demeure à ce jour l’un des plus grands succès de l’histoire de l’animation.

«Je suis profondément attristé d’apprendre que notre ami Roger Allers est parti pour son prochain voyage», a écrit Bossert dans son message d'adieu. Selon lui, les deux hommes échangeaient encore des courriels la semaine passée, alors qu’Allers voyageait en Égypte. La cause exacte de son décès n’a pas encore été communiquée.

Dave Bossert a publié un message émouvant sur Facebook. image: capture facebook

Dans son hommage, Bossert a salué un «artiste et cinéaste extraordinairement doué» ainsi qu'un «véritable pilier de la Renaissance de l’animation Disney». Malgré son immense succès, Allers était resté humble.

«Roger traitait tout le monde avec une gentillesse et un respect sincères, peu importait le titre ou la fonction», s’est souvenu son collègue.

De Harvard à Disney

Le patron de Disney, Bob Iger, s’est également exprimé sur Instagram: «Il était un visionnaire créatif dont les nombreuses contributions à Disney survivront à travers les générations.» Selon lui, Allers savait fusionner des personnages inoubliables, l’émotion et la musique pour créer une œuvre intemporelle.

Roger Allers a grandi à Scottsdale, dans l’Arizona. Après des études d’art à l’Université d’État de l’Arizona, il a découvert sa passion pour l’animation lors d’un cours à Harvard, comme le rapporte le média américain Entertainment Weekly.

Sa carrière a débuté aux studios Lisberger à Boston, où il a collaboré au classique de science-fiction Tron. Il fut également animateur pour des séries cultes telles que Sesame Street et The Electric Company. En 1978, il s'installe à Los Angeles — le début d’un chemin qui le mènera finalement chez Disney.

Au sein du géant du divertissement, Allers a débuté comme dessinateur de storyboards pour Oliver et Compagnie. Durant les quinze années suivantes, il a œuvré comme animateur, story-boarder et scénariste sur des monuments tels que La Belle et la Bête, Aladdin et Lilo et Stitch.

Il a connu son heure de gloire en 1994 lorsqu’il a coréalisé Le Roi Lion avec Rob Minkoff. Il a ensuite coécrit le livret de l’adaptation du film à Broadway, laquelle fut nommée pour un Tony Award en 1998. (adapt. t-online)