Un leberkäse de Clippy, de bateau et de Toy Story

Curieusement, en Suisse romande, on appelle ça du fromage d'Italie. Or, si on voulait traduire littéralement «leberkäse», on devrait dire: fromage de foie. Tout de suite, ça éveille les papilles. Mais que les choses soient claires: ce met n'a rien à voir avec le fromage et encore moins avec l'Italie. Très populaire du côté alémanique, il est composé de veau, de porc, de lait et d’épices, le tout cuit comme un pain jusqu'à ce qu'il ait une croûte brune croustillante. D'aileurs, on l'appelle également pain de viande.