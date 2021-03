Divertissement

De quelle célébrité chauve feriez-vous votre quatre-heures?



De quelle célébrité chauve feriez-vous votre quatre-heures?

Le journal britannique The Sun affirme que le Prince William est la personnalité sans cheveux la plus sexy de la planète. Et Alain Berset? Et Jason Statham? On en parle? Participez à notre sondage pour rétablir la vérité.

En se basant sur les recherches Google du mot «sexy» associé à des personnalités publiques, The Sun a déterminé que le duc de Cambridge était le plus bel homme chauve de la planète. Il arrive en première place avec plus de 17 millions de recherches, se plaçant devant des stars américaines comme Dwayne Johnson et Jason Statham. Une étude qui manque tout de même de rigueur mais qui suffit pour qu'on se pose la question: quelle est la célébrité sans relief capillaire la plus sexy de la planète? Parmi les suivants, lesquels feraient de bons quatre-heures? A vous de décider!



Le Prince William

Quatre-heures? Oui, avec un darjeeling et un scone. Non, il est surcoté parce qu’il est prince.

Jason Statham

Quatre-heures? Quatre-heures, vingt-heures, trois-heures… n’importe quand. J’ai pas faim, merci.

Stanley Tucci

Quatre-heures? Oui, le mec fait des cocktails. Non, il est chou mais faut pas déconner.

Alain Berset

Quatre-heures? Oui! Je suis toutes les conférences de presse du CF comme une groupie. Alaaaaaiiiin! Non, il veut pas ouvrir les bars.

Dwayne Johnson

Quatre-heures? Oui! Parce qu’il aime manger des pancakes et moi aussi j’aime manger des pancakes. On a so much in common! Non, il me fait peur.

Vin Diesel

Quatre-heures? Oui, j’aime quand c’est Fast and Furious. Non, j’aime quand c’est Slow et Calm.

Bruce Willis

Quatre-heures? Oui, ce mec est iconique. Il est un peu vieux, non?

Michel Blanc

Quatre-heures? Sur un malentendu, ça peut marcher. Plutôt passer la nuit sur un télésiège.

Pitbull

Quatre-heures? Oui, dans une hotel room. Quoi? Il a les yeux bleus?!!

Harry Roselmack

Quatre-heures? Oui, du moment qu’il n’est pas en retard pour le Sept à Huit. Non, je ne regarde pas la télé.

Kelly Slater

Quatre-heures? Question bête: le mec est surfeur. Question bête: le mec est surfeur.

Monsieur Propre

Quatre-heures? Oui, pour l'expérience propreté. Non, parce que ce personnage n'existe pas (daaa!)

