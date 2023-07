Vidéo: watson

Dans les sacs des festivaliers à Paléo: «Il y a de la magie dans ma bouteille»

Jeux de cartes, paillettes, moitié de sandwich ou encore Dr. Martens: les festivaliers dévoilent l'intérieur de leurs sacs devant la caméra de watson. Et à chacun ses essentiels.

Le concert commence dans quelques heures et vous êtes encore chez à vous face au dilemme cornélien qui précède tout festival: qu'est-ce que je prends avec moi? Un sac à dos qui risque d'être trop lourd à un moment de la soirée, mais dans lequel je peux glisser une pèlerine, un pull, un chapeau, une gourde et des chaussettes de rechange – au cas où? Ou alors une banane pour voyager léger, quitte à danser sous la pluie en short et t-shirt?

Curieux, nous avons voulu savoir ce que les festivaliers du Paléo ont emmené avec eux cette année et pour watson, ils ont accepté de dévoiler le contenu de leurs sacs.

Nous avons découvert que des Dr. Martens peuvent facilement tenir dans un Eastpak et que les gourdes contiennent rarement de l'eau. Car pour beaucoup, qu'importe le flacon, tant qu'il y a l'ivresse.

What's in my bag, c'est quoi? Très populaire dans le monde de la mode notamment, What's in my bag («qu'est-ce qu'il y a dans mon sac» en français) est un concept de vidéos dans lesquelles des personnalités connues vident, face caméra, le contenu de leur sac en expliquant pourquoi elles emmènent tel ou tel objet avec elles.

